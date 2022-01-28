Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Trabzon ve Giresun’a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenleri için hafta sonu Trabzon ve Giresun'a geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Giresun, Pazar günü ise Trabzon'daki toplu açılış törenleri için bölgeye geliyor. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'ndan basın toplantısı düzenleyen AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a gelişi ile ilgili yaptığı açıklamada 19 yıl boyuncu kentin çehresini değiştirdiklerini ve sayısız projelere imza attıklarını söyledi. Başkan Mumcu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimiz Trabzon'a olan sevgisini 19 yıllık iktidarımız boyunca yaptığımız yatırımlarda görebilirsiniz. 19 yıl boyunca Trabzon'un çehresini değiştirdik sayısız projelere imza attık, kıymetli Trabzonlu hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükselttik hayal edilemeyen projeleri gerçekleştirdik. İşte tüm bu projelerin gerçekleşmesinin mimarı Trabzon sevdalısı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız yine şehrimize teşrif ederek bizleri onurlandırıyor ve bunun yanında açılışını yapacağı projeler ve müjdeleriyle birlikte şehrimize hizmet etmeye devam ediyor" dedi.

2 yıllık pandemi sürecinde de yatırımların devam ettiğini vurgulayan Mumcu, "Partimiz kurulduğu gündeki heyecanımız millete hizmet etme aşkımız nasılsa bugün de aynı aşk ve aynı heyecanla davamıza sahip çıkmaya şehrimize ve milletimize daha güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü gelişi ile birlikte yapacağımız açılışlar ile birlikte Trabzon'umuza 19 yıllık iktidarımız boyunca 35 milyarı aşkın yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti iktidarları döneminde yaptığı dönüşüm hamleleri ve birçok alanda attığı temeller sayesinde bugün pandemiye karşı en sağlam direnç gösteren ülke olduk. Dünyada yaşanan zorlu pandemi koşullarına rağmen ülkemiz yatırım yapmaktan millete Hizmet etmekten asla bir adım dahi geri durmadık. Pazar günü yapılacak olan toplu açılış töreninde hepimiz göreceğiz ki 2 yıllık pandemi sürecinde de yatırımlarımız devam etti ve AK Parti millet için üretmeye hiç ara vermedi. Dünya durdu hizmet durmadı. Dünya durdu yatırım durmadı. Bu iki yıllık süreçte dahi büyük projelere imza attık. Yerli aşımızı ürettik hastaneler yaptık Çanakkale köprüsünü tamamlamak üzereyiz. Kanal İstanbul projesini başlattık. Trabzon'daki yatırımları da hakeza hepimiz görüyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzon'un 50 yıllık altyapı sorununun çözüldüğünü kaydeden Mumcu, "Şehir hastanesi devam ediyor. Karayollarında büyük yatırımlar yapıyoruz. Hiçbir şeye ara vermedik. Çünkü bizim sevdamız Millet, işimiz hizmet. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; kıymetli Bakanlarımıza, vekillerimizi, belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. Bütün Trabzonlu hemşerilerimizi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Pazar günü saat 14.00'da Trabzon meydanında gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenimize davet ediyoruz" diye konuştu.



Milletvekili Ayvazoğlu: "Cumhurbaşkanımız Trabzon'da önemli açıklamalar yapacak"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a gelişi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize teşrif edecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a çok önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Trabzon halkı da sevgi ve özlemle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da önemli açıklamalar yapacağının altını çizen Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şehrimizde önemli program ve açılışlar gerçekleştirecek. Trabzon'dan bölgemize, bölgemizden ülkemize, ülkemizden dünyaya önemli mesajların verileceği toplu açılış törenimize bütün Trabzonlu hemşehrilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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