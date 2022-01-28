Uzungöl'de beyaz güzellik



Fatih TURANAleyna KESKİN/ ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, kar yağışıyla beyaza büründü. Çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı Uzungöl'de, güzel manzaralar ortaya çıktı. Göl yüzeyi, kısmen buz tuttu.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, 10 gündür aralıklarla süren kar yağışıyla beyaza büründü. Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle güzel manzaralar oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, göl çevresinde kar kalınlığı 50 santimetre, yükseklerde ise 1 metreye ulaştı. Kar yağışının sürdüğü turizm merkezinde, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlanıyor. Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyi de kısmen buz tuttu.

'SON 5 YILIN EN YOĞUN KARI'

Turizm işletmecisi Mustafa Akyüz, "Son 5 yılın en yoğun karı yağdı. Yazın bambaşka güzelliğe sahip Uzungöl, kışın ayrı bir güzel. Kar yağışının ardından güneşin açması ile birlikte ziyaretçiler gelmeye başladı Uzungöl´e. Karın tadını çıkarmak isteyenler bu güzel manzarada vakit geçirmek isteyenler oldukça rağbet gösteriyorlar. Soğuk hava ile birlikte gölün yüzeyi de buz tuttu. Nadir görülen olaylardan bir tanesi. Birçok insan donan gölün etrafında fotoğraf çektiriyor" dedi.

'YAZ KIŞ DOĞASI HARİKA'

Antalya'dan Uzungöl'e gelen Ozan Şeddeli de "Muhteşem manzarası var buranın. Yağan karın ortaya çıkardığı muhteşem manzara için Antalya´dan buraya geldik ama 26 yılın ardından Antalya´ya da kar yağdı. Kısmet işte ama buranın havası insanın ömrünü uzatır. Herkesi bu güzel doğada vakit geçirmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu olduğunu belirten Halit Kadir de "Uzungöl´e gelen misafirlerin fotoğraflarını çekiyoruz. Muhteşem kartpostallık bir manzara var burada. Yaz kış güzel bir alan, muhteşem doğası harika. Kısmen buz tuttu göl. Arap turistlerin çok ilgisini çekiyor. Onlar burayı cennetten bir köşe olarak tabir ediyorlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Aleyna KESKİN

2022-01-28 15:18:02



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