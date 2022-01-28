Trabzonspor, genç transferleriyle topbaşı yaptı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23´üncü haftasında oynanan Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı 4 günlük iznin ardından Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili takımın genç transferleri de ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.
Spor Toto Süper Lig´de lider konumda yer alan Trabzonspor, ligin 24´üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının çalışmalarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30´da yapılan idmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma ve 5´e 2 çalışma yaptı. Rondo çalışması ile son bulan antrenmanda Trabzonspor´un genç transferleri Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıparmak ve Kerem Şen takım arkadaşlarıyla ilk kez idman yaptı
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-28 22:37:45
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