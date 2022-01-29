Ganita-Faroz Projesi Trabzon'u denizle buluşturacak

GanitaFaroz Sahil Düzenleme Projesi hız kesmeden devam ediyor. Trabzonlu vatandaşları denizle barıştırmayı amaçlayan proje, yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak.

Trabzonluların merakla beklediği Ganita Faroz Projesi çalışmalarını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “GanitaFaroz Projesi, çok önem verdiğimiz vizyon projelerimiz arasında yer alıyor. Projelerimizin içerisinde beni en çok heyecanlandıran çalışma Ganita Faroz Projesi’dir. Ganita, Trabzon’un çok önemli uğrak yerlerinden biriydi. Uzun zamandır biraz atıl kaldı. Ganita’yı tekrar şehirle buluşturmak, Trabzonluların dinlenebilecekleri, vakit geçirecekleri ve denizle buluşabilecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak projemiz için çalışmalara başladık. 1 yıllık süre içerisinde Ganita’dan Faroz’a kadar çok farklı bir destinasyon ortaya çıkarmak istiyoruz. Vatandaşlarımız ve amatör balıkçılarımız için iskeleler, çocuklar ve gençler için de interaktif uygulamalar yapacağız. Ganita’dan Faroz’a kadar yapacağımız yürüyüş ve bisiklet yolları, Faroz’dan sonra Beşirli’ye kadar var olan aksla birleşecek. Hedefimiz hemşehrilerimizin Ganita’dan bisiklet, kaykay ve patenle Akyazı Stadı’na kadar gidebilmesi. Proje tamamlandığında sadece Trabzon’un değil bölgenin en güzel sahil düzenlemesi olacak” şeklinde konuştu.

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