Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´de lider durumda yer alan Trabzonspor, ligin 24´üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da idman yapan bordo-mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. 5´e 2 çalışmanın ardından yapılan çift kale maç ile tamamlanan idmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve tedavi gören Abdülkadir Ömür, takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-29 19:40:17
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