Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizi her alanda geliştirdik, büyüttük, ileriye taşıdık; Sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizi her alanda geliştirdik, büyüttük, ileriye taşıdık; Sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizi her alanda geliştirdik, büyüttük, ileriye taşıdık; Sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürerek ”Geçen akşam yine çıkmış. Benim saat 22.00'da televizyonda programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan ihale yapmışız ve bu ihalede de 5'li çete diyor müteahhit firmalara. Bu firmalara biz burayı 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve kağıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dün Giresun’daki toplu açılış töreni ve AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası bugün Trabzon Atatürk Alanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

“Bunların sadece sözleri değil hayatları da yalan”
Konuşmasında birilerinin ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, “CHP’nin başındaki zatta kurduğu ittifakla, etrafına topladığı kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor. İşte CHP kim ile yan yana terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun meclisteki uzantısı da malum. Ya bunlarla el ele, kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi?...Bölücü terör örgütünün uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme sevdasına kapıldılar. Belediyelerinde bunu zaten yaptılar. En kritik yerleri PKK’sından FETÖ’süne kadar terör örgütleri ile irtibatlı kişileri altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine maalesef teröristleri doldurdular. Hatırlarsanız bunlar seçimden önce kimsenin ekmeği ile oynamayacakları yönünde namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi. Bay Kemal sen bu sözü verdin. Nerde namus ? nerde şeref ? Seçimden sonra ipleri eline alınca yaptıkları ilk iş ise liyakatine gayretine emeğine bakmaksızın kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koymak oldu. Ülkelerine her fırsatta bunlar yabancılara şikayet etmediler mi ? Siyasi ikballerini yabancılardan alacakları desteğe bağlamadılar mı ? Allah göstermesin. Yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar ve bunlar batıdan talimat alacaklar. Çünkü bunların ülke ve şehirlere hizmet etmek gibi dertleri yok. Çünkü bunların sadece sözleri değil hayatları da yalan. İşte bir tanesi vardı ya bir kadın. Televizyonda çıkıyor ne diyordu büyük yalan söyleyeceksin. En büyük yalanı söyleyeceksin. Bunları dediler mi ? Sonra ne oldu şimdi yargı aldı tutukladı. Şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar CHP'ye, Bay Kemal'e çalışıyordu. Bey Kemal'de zaten yalanı bunlardan öğrendi. Çok iyi ve büyük yalan söyler” diye konuştu.

“Benim hemşehrilerim, benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından kendisini ihaleye imza attığı evrakı göstererek yine bir yalana imza attığını söyledi. Erdoğan, “Geçen akşam yine çıkmış. Benim saat 22.00'da televizyonda programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan ihale yapmışız ve bu ihalede de 5'li çete diyor müteahhit firmalara ve bu firmalara biz burayı 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve kağıt gösteriyor altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal. Yalancılığını ispat ettin. Bende hemşeriniz Ulaştırma Bakanım beye dedim ki 'Adil yarın akşam çık bunu şöyle bir dersini ver'. Ertesi akşam Ulaştırma Bakanım Adil Bey kardeşim çıktı ertesi akşam televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun ki yatsıyı bile bulmadı. Çünkü Adil bey işini biliyordu. Ama bay Kemalin işine bilmek gibi durumu yok. Canbaz. Hayatı yalan. Bende diyorum ki artık benim hemşerimlerim, benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek” şeklinde konuştu.

“Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş ispatlanmış iftiraları sürekli tekrarlayıp duruyorlar”
“Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak ve bunun karşılığında elde ettikleri imkanların tepe tepe kullanmak dışında bir dertleri, bir davaları, bir hedefleri de yoktur” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Eğer böyle olmasaydı ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını sonuçta rezil, kepaze olacaklarını bile bile kameralar önünde sallamazlardı ama bunlar sallıyor. Eğer böyle olmasaydı yalan olduğu defalarca ifade edilmiş ispatlanmış iftiraları sürekli tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davaların hepsini kazanıyorum. Çünkü yalancı. Eğer böyle olmasaydı her fırsatta yüzlerine karşı en ağır hakaretlerini edenleri zoraki baş tacı etmezlerdi. Türkiye siyasetin şuanda CHP Genel Başkanının ve yöneticilerinin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız. Hep söylediğimiz gibi ülkemizi her alanda geliştirdik. Büyüttük, ileriye taşıdık. Sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. Bunun içinde 20 yıla yaklaşan hükümetlerimiz döneminde hep kendimiz ile yarıştık. Milletimize verdiğimiz her sözü yerine getirdikten sonra çıtayı kendi elimizle yukarıya taşıdık. Eğitimde, sağlıkta ulaşımda, enerjide bunu yaptık. Her alanda bunu yaptık. Halbuki normal bir ülkede muhalefetin yapması gereken şudur. Mesela biz ülkemizin birikim altyapısını sınıflarıyla öğretmenleriyle ücretsiz ders kitaplarıyla okul kütüphaneleriyle bugünkü seviyesine getirdik. Onlar daha fazlasını tahammül etmeliydi. Ama bakıyorsunuz tek parti faşizmi ve vesayet zihniyetiyle ellerinden gelse yeniden mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklardı.”
Öte yandan konuşması sırasında bir kadın partilinin sözünü keserek “Yaylaları rahatlat” diye seslenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vali bey not almakla olmaz yaylaları rahatlat” diyerek talimat verdi. Erdoğan, “Yaylalara da betonarme bina yapmayacaksınız değil mi?” diyerek partili kadından da söz aldı.
Erdoğan, konuşmasının ardından bir izleyici çocuğu da yanına alarak toplu açılışlar için kurdela kesimini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye´nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf
YEREL HABERLER Türkiye´nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf
Erdoğan: Cumhur İttifakı emin adımlarla yolunda ilerliyor (4)
YEREL HABERLER Erdoğan: Cumhur İttifakı emin adımlarla yolunda ...
Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: "Trabzon'da yaşıyorlar ama bu şehre turist olmuşlar"
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: ...
Ganita-Faroz Projesi Trabzon'u denizle buluşturacak
YEREL HABERLER Ganita-Faroz Projesi Trabzon'u denizle buluşturacak
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' bağışıklığıyla salgının sonu gelebilir
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' bağışıklığıyla ...
Trabzonspor, genç transferleriyle topbaşı yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, genç transferleriyle topbaşı yaptı
Trabzonspor, genç transferleriyle topbaşı yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, genç transferleriyle topbaşı yaptı
Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle ...
Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle ...
Trabzonspor'da toplu imza töreni Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Yusuf Erdoğan, Puchacz, Enis, Batuhan, Kerem ve Taha için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da toplu imza töreni Başkan Ahmet ...
Trabzonspor ile Gervinho arasında yeni sözleşme
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Gervinho arasında yeni sözleşme
Trabzonspor´da 6 transfere imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 6 transfere imza töreni düzenlendi
Uzungöl'de beyaz güzellik
YEREL HABERLER Uzungöl'de beyaz güzellik
Uzungöl'de beyaz güzellik
YEREL HABERLER Uzungöl'de beyaz güzellik
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Trabzon ve Giresun’a geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Trabzon ve Giresun’a ...
Abdullah Avcı iletişimin gücünü kullanıyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı iletişimin gücünü kullanıyor
Arsin OSB’de mesleki eğitimde iş birliği çalışmalarının ilk adımı atıldı
YEREL HABERLER Arsin OSB’de mesleki eğitimde iş birliği ...
Onlar Tersanenin Sultanları KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaatı Programı’nda öğrenim gören 4 kız öğrenci eğitim aldıkları tersanede kaynakçı ustalarına adeta taş çıkartıyor Kaynak, oksijen kesme, zımpara ve taşlama işini başarı ile gerçekleştiren kız öğrenciler yetenekleri ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Onlar Tersanenin Sultanları KTÜ Abdullah Kanca Meslek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.