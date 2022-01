Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (2)

AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıp, partililere hitap etti.

"AK Parti'li kadrolar olarak geçmişteki dava arkadaşlarımızdan devraldığımız bayrağı her gün biraz daha yükselteme devam ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi. Erdoğan, "İşte bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. 2023´e hazır mıyız? Gençler 2053´e hazır mıyız? Dimdik ayakta mıyız? Ona göre hazırlıklarımızı kimseye prim vermeden TEKNOFEST gençliği olarak yola devam edeceğiz" dedi.

'2023 HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Türkiye´ye daha fazla yatırım kazandırarak ülkeyi her gün biraz daha büyülterek, güçlendirerek geçmişteki büyüklerin emanetine hakkıyla sahip çıktıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Unutmayın; gençler hep beraber uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece diyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tam 20 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. İlk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden, ülkemize ve can borcumuz aziz milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan çok ciddi sıkıntılara rağmen Türkiye´yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle tanıştırmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini dahi derinden sarsan salgın sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biriyiz. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 yılında biz yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettik. Salgın şartlarına rağmen 2,7 milyon insanımıza yeni iş kapısı oluşturduk. Asgari ücretten memur ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız artışlara kadar her alanda insanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. 20 Aralık´ta açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kurundaki balonu söndürürken, muhalefetin istismar arayışlarından birini daha ellerinden aldık. 225 milyar doları aşan rekor ihracat rakamını ülkemizin salgın yönetimindeki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Beklentilerimizi aşacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla ihracattaki başarımızı bir üst aşamaya taşıyacağız. Türkiye´yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlı yoluyla büyülterek 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Elbette ülkemiz için çalışırken, koştururken, yeni projeler ortaya koyarken, Trabzon´u da ihmal etmiyor, Trabzon´a sırtımızı dönmüyoruz. Diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon´un da kalkınması, abat olması, bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

'MİLLETİMİZİN AKLIYLA, BASİRETİYLE ALAY ETMENİN PEŞİNDELER'

Muhalefete yönelik eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet ne ülkeye dair bir hayalleri, ne de milletin sıkıntılarına çözüm bulmak için niyetleri var. Sadece istismar etmenin, çamur atmanın, bahane bulmanın milletimizin aklıyla, basiretiyle alay etmenin peşindeler. AK Parti´nin ulaştığı seviyelere, muhalefetin ne hayalleri ne de vizyonu ulaşabiliyor. Biz Türkiye´yi kalkındırmanın, daha da güçlendirmenin mücadelesini verirken, onlar gündelik meselelerin ardına takılıp kalıyorlar. Biz Türkiye´nin uluslararası itibarını daha üst seviyelere taşımak için gayret gösterirken, onlar yabancı büyük elçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Biz milletimizi, her alanda hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya çabalarken, onlar Ankara´da kimin nereye nasıl oturacağının kavgasını veriyorlar" diye konuştu.

'ÇAMUR ATIYOR, YALAN SÖYLÜYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz proje üretirken icraat yaparken milletimizin derdine çare ararken onlar sadece ve sadece iftira peşinde koşuyor, çamur atıyor, yalan söylüyorlar. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip devletin kurumlarını kötülemekten ülkemizin vizyon projelerine çamur atmaktan başka yol ve yöntem bilmiyorlar. CHP´li belediyelerde yolsuzluk, ahlaksızlık, beceriksizlik, hırsızlık hadsafaya çıkmışken bu rezillikler ile yüzleşmek yerine asılsız iddia ve ithamlarla yatırımlarımız engellemeye çalışıyorlar. Biz bunların yalanlarını yüzlerine çarpmaktan, mahkeme salonlarında iftiralarını çürütmekten bıktık. Ama Bay Kemal yoldaşları ve yandaşları her gün yeni bir yalanla rezil olmaktan hiç usanmadılar. Şimdiye kadar onlarca kez hem bize hem de bakan arkadaşlarımıza tazminat ödemeye mahkum oldular. Ancak siyasete yalan bulaştırma hastalığında kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Ulaştırma ve enerji bakanlarımız yaptıkları açıklamalarla Bay Kemal´in attığı son iftiralara cevabı en güzel şekilde verdiler. Biz de bu şahsın ahlaksız laflarına avukatlarımız aracılığı ile hukuki yollara başvurduk. Sadece siyasette değil mahkeme önünde de bu müfterinin iftiralarını boşa çıkartacak, çürütecek ve hakikatleri tek tek yüzüne çarpacağız" diye konuştu.

'CHP VE İTTİFAK ORTAKLARI KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ'

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi ikbalini ülkenin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören bir siyaset anlayışını kabul etmiyoruz" diye Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kaybetmesi pahasına gelecek hesapları yapılmasını ahlaki ve insani bulmuyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz. Kendi milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için ülkemize görevlendirilen büyük elçilerin özellikle muhalefet tarafından arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye´nin bağımsızlığı adına vahim bir durumdur. Hele hele ağızlarını her açtıklarında Atatürk´ün partisiyiz diye öğünenlerin siyasi geleceklerini dış güçlerin icazetine, yardımına bağlaması gerçekten utanç vericidir. Türkiye´yi ve Türk demokrasini böyle bir duruma düşürmeye kimsenin hiçbir siyasetçinin hakkı yoktur. İstiklal ve istikbali uğruna gencecik evlatlarını Çanakkale´de Kurtuluş Savaşı'nda şehit veren bir millet böyle bir zilleti kimse reva göremez. CHP ve ittifak ortakları biran önce kendilerine çeki düzen vermeli içinde debelendikleri bu zillet çukurundan kurtulmanın yollarını aramalıdır. CHP´ye oy vermiş Gazi'nin hürmetine bu partiye destek olmuş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı beklentide olduğunu görüyorum. Zira Bay Kemal´in elinde CHP´nin rotasını tamamen kaybetmesi millet ve memleket düşmanlarının aparatı haline gelmesi en çok CHP´li seçmeni rencide ediyor. 'Gazi'nin partisiyiz' diyerek oy verdikleri partinin batı muhipleri cemiyetine dönüşmesi milli meselelerin hiçbirinde onurlu bir duruş sergileyememesi en fazla onların başını yere eğiyor. Bay Kemal ve yoldaşlarının iş bilmezliğinden beceriksizliğinden, her gün bir yenisi patlayan skandallarından biz nasıl rahatsız oluyorsak bizim gibi CHP´lilerde rahatsız oluyor. Çünkü bu ilkesizlik, bu omurgasızlık ne Türk siyasetine ne siyaset müessesesine ne de Gazi meclisimizin haysiyetine asla yakışmıyor."

'MUHALEFETİN GÜNDEMİ İLE BİZİM GÜNDEMİMİZ ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerinin Türk siyasetinin yanı sıra CHP´nin de bu kamburdan kurtuluşuna vesile olacağına inanıyorum. Muhalefetin gündemi ile bizim gündemimiz arasında dağlar kadar fark var. Bizim siyasi tasarrufumuzla bizim siyasete bakış açımızla bizim siyaset yapış tarzımızla muhalefetin siyasi anlayışı arasında çok derin uçurumlar var. Biz gönülleri yapmak, gönülleri fethetmek, gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadroyuz. Siyasetinin merkezine ahlakı, erdemi, vatan millet sevgisini koyan kökü mazide olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Bizim siyasetimiz kuşatıcı kucaklayıcı farklılıklara değil ortak değerlere odaklanan siyaset biçimidir. Siyasetimiz 84 milyonun her bir ferdinin ebedi ve ezeli kardeşliği üzerine kuruludur. Ecdadın bedel ödeyerek daha 15 yaşında fidan gibi delikanlıları toprağa vererek emanet ettiği bu cennet vatanı canımızdan daha aziz görüyoruz. Biz bu millete sevdalıyız" dedi.

'TRABZONSPOR ZAMAN TÜNELİ PROJESİ HAYIRLI OLSUN'

Kentte kazandırılan yatırım ve projelerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın konuşması sırasında salondakiler "Bordo mavi, şampiyon Trabzon" tezahüratlarında bulundu. Erdoğan, müjdesini verdiği Trabzonspor Zaman Tüneli projesine ilişkin, "Trabzonlular ve Trabzonspor arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi buradan bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzon´umuzun Trabzonspor taraftarlarının tek yürek olduğu zaferlerle şanlı tarihinin yazıldığı Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız millet bahçesinin ikinci etabında tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor´umuzun başarılarının, zaferlerinin tüm ziyaretçilere gösterileceği Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanları, fuaye alanı, 4 boyutlu salonu, hatıra ve hediyelik eşya mağazaları olacak. Yine Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak şehrimizin misafirlerine ziyaretçilerine gösterilecek. Şehrimiz ve Trabzonspor´umuz açısından biz vizyon projesi olacak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Uzungöl ve Ayder, artık sadece Trabzon'un değil ülkemizin dünya çapındaki en önemli sembolleri arasındadır. Bunun için her iki yeri de korumaya aldık. Uzungöl özel çevre koruma projemizin ilk etabını 100 milyon liralık yatırımla tamamladık. Bu güzel gölümüzü besleyen dereleri sürekli izliyor ve herhangi bir azalmaya kirlenmeye izin vermiyoruz. Yaptığımız meydan düzenlemesiyle Uzungöl'ün cazibesini artırdık, yaylalarımızla ilgili koruma ve güzelleştirme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyoruz. Doğu Karadeniz´in Anadolu´ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve bağlantı yollarında 24 saat vardiya esasına göre çalışmalarımız sürüyor. İnşallah burayı da bu yılsonuna kadar bitiriyoruz"

`SON 20 YILIN EN KRİTİK KAVŞAĞI VAR´

Sanayici ve çiftçilere verdikleri destekleri anlatan Erdoğan, Tonya ve Çarşıbaşı, Düzköy ve Şalpazarı ilçelerine birkaç yıla kadar doğal gaz arzı sağlanacağının müjdesini verdi. Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim çok değerli yol arkadaşlarım; özetin özeti diyebileceğimiz tüm bu devasa yatırımları CHP ve CHP´nin sabotajlarına, yalanlarına, engelleme çabalarına rağmen yaptık. Son 19 yılda neyi başardıysak, milletimizle gönül gönüle vererek başardık. Siz bizi desteklediniz, siz bize dua ettiniz, siz bize sahip çıktınız, biz de zorluklara aldırmadan sizler hep aşkla, sevda ile hizmet ettik. Şimdi önümüzde son 20 yılın en kritik Kavşağı var; 2023 seçimleri Türkiye'nin kader seçimi olacaktır. Ülkemizin kazanımlarını koruması, milletimizin geleceğine güvenle istikbali huzur içinde yürümesi, sizlerin vereceği mücadeleye bağlıdır. Muhalefetin çapsızlığı, beceriksizliği artık sıradan hale gelen fiyaskoları bizi asla rehavete sürüklememelidir" diye konuştu.

`DURMAK YOK YOLA DEVAM´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerimiz bir kaldıralım yoğun bir şekilde gümbür gümbür tüm Karadeniz duysun. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Durmak yok yola devam. Biz buralara başkaları ile rekabet ederek değil, hep kendimizle yarışarak, kendi rekorlarımızı kırarak geldik ve bundan sonra da aynen bu rekorları yenileceğinize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Mustafa KIRLAK

