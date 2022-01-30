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Trabzon'da şoförler "Yeniden Usta" dedi

İHA

Trabzon'da şoförler "Yeniden Usta" dedi

Trabzon Şoförler Otomobilciler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanlığı 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Ömer Hakan Usta, 751 oy alarak tekrar başkan seçilirken seçim sevincini kol bastı oynayarak kutladı.
Trabzon Şoförler Otomobilciler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanlığı 13. Olağan Genel Kurulu Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi’nde yapıldı. İki listenin yarıştığı kongrede bin 161 oy kullanılırken, mevcut başkan Ömer Hakan Usta 751 oy, rakibi Turan Altuntaş ise 373 oy aldı. Seçimin ardından Başkan Ömer Hakan Usta, tekrar seçilme sevincini kolbastı oynayarak kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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