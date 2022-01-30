Erdoğan: “Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi hiçbir projesi olmayanların imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozacaklarını belirterek “Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ‘Gençlik Buluşması’ adı altında gençlerle bir araya gelmeden önce kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, yaptığı kısa konuşmada “Bugün baktım. Trabzon'da o malum binalar hepsi yıkılıyor. Gerek tünel, gerek viyadükler bunlar inşa ediliyor. Şimdi bambaşka bir Trabzon Elhamdülillah inşa ediliyor. Tabi eski günleri yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Bu mukayeseyi yapamayanlar bu anlattıklarımızı sanki bir film senaryosu, roman konusu gibi zannediyor. Gençler ne yaptığımızı babalarınıza, dedelerinize sorun. Onlar size o günü ve bugünü anlattığında nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Halbuki Türkiye yoklukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, sefaletin o taşlı dikenli dolanbaşlı yollarından geçerek bugüne ulaşmıştır. Sizlerden özellikle yeni nesillere bu hakikatleri anlatmanızı istiyorum. Ancak bu şekilde evlatlarımıza gururla hayata geçirebilecekleri 2053 vizyonu teslim edebiliriz. Türkiye için hiçbir hayali, hiçbir hedefi hiçbir projesi olmayanların imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız. Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız. Bunun için 2023 çok önemli. 2053 daha sonra çok önemli. İnşallah hep birlikte önümüzdeki seçimlerde bir kez daha sandıkları patlatarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolculuğunu kesintiye uğratmayacağız” ifadelerini kullandı.

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