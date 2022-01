Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (3)

AKÇAABAT İLÇESİNDE VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının ardından gençlerle buluşma programı için Akçaabat ilçesine geçti. Burada kütüphane önünde bekleyen kalabalığa otobüsün üzerinden seslenen Erdoğan, "Milletiyle bu derece güçlü sevgi ve kader arkadaşlığı yapabilmek öyle herkese nasip olacak bir başarı değildir. Ben sizi seviyorum. Allah için seviyorum. Sizler siyaset ve hizmet yolculuğumuzun her safhasında bizim yanımızda oldunuz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. İstanbul´u yönetmek için yola reva olduğumuzda bizim yanımızda siz vardınız. Siyasi yasaklar getirilip, tarihin tozlu raflarına kaldırılmak istendiğimizde yanımızda yine siz vardınız. AK Parti´yi kurup ülkeye hizmet yolculuğuna çıktığımızda yanımızda yine siz vardınız. Geçtiğimiz 20 yılda girdiğimiz her mücadelede yanımızda siz vardınız. Biz de milletimize ve size olan şükran borcumuzu tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirerek ödemenin gayreti içerisinde olduk" dedi.

'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'

Trabzon ile birlikte 81 vilayetin tamamını eşi benzeri görülmemiş eserlerle donattıklarını söyleyen Erdoğan, "Her kesimden vatandaşımızı özlemi olan haklara ve özgürlüklere biz kavuşturduk. Vesayeti yenerek, milli iradeyi biz yücelttik. Terör örgütlerinin başına balyoz gibi inerek insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Gabar'da, bunların üzerine çöktük. Cudi'de bunların üzerine çöktük. Tendürek'te, Besler derelerinde bunların inlerine girdik. Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam. Sınırlarımıza yönelik tacizlere cevabını vererek istiklalimizi kurduk. Bölgesel ve küresel gücümüzü arttırarak ülkemizin itibarını yükselttik. İnşallah şimdi de Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek milletimize verdiğimiz bir sözümüzü daha tutacağız. Artık eski Türkiye yok. Eski Trabzon da yok. Vesayet ve darbe dönemlerinin maddi ve manevi iklimiyatını bugün sahip olduklarımızın kıymetini daha iyi taktir edebileceklerdir" diye konuştu.

'SİZE GÜVENİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün baktım ki Trabzon merkezdeki o malum binalar hepsi yıkılıyor ve gerek tünel, gerek viyadükler bunlar inşa ediliyor ve şimdi bambaşka bir Trabzon merkez elhamdülillah inşa ediliyor. Tabi eski günleri yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Bu mukayeseyi yapamayanlar bu anlattıklarımızı sanki bir film senaryosu, roman konusu gibi zannediyor. Gençler, ne yaptığımızı babalarınıza, dedelerinize bir sorun, onlar size o günü ve bugünü anlattığında nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Halbuki Türkiye yoklukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, sefaletin o taşlı dikenli dolambaçlı yollarından geçerek bugüne ulaşmıştır. Sizlerden özellikle gençlerimize söylüyorum; yeni nesillere bu hakikatleri anlatmanızı istiyorum. Ancak bu şekilde evlatlarımıza gururla hayata geçirebilecekleri bir 2053 vizyonu teslim edebiliriz. Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi hiçbir projesi olmayanların imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışların oyunlarını bozmalıyız. Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız. Bunun için 2023 çok önemli. 2053 daha sonra çok önemli. İnşallah hep birlikte önümüzdeki seçimlerde bir kez daha sandıkları patlatarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolculuğunu kesintiye uğratmayacağız. Gece gündüz çalışmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmamaya var mıyız? Kazanılmamış gönül bırakmamaya var mıyız? Kardeşlerim; ben size inanıyorum. Size güveniyorum" sözleri ile konuşmasını tamamladı. Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR

2022-01-30 19:42:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.