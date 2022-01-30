Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (4)

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GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçaabat ilçesinde gençlerle buluşma programına katıldı. Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Trabzon Havalimanı'na geçti. Erdoğan buradan uçakla Ankara'ya hareket etti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2022-01-30 21:02:01



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