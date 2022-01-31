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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Manchester City modelinin temellerini atıyor

İHA

Trabzonspor, Manchester City modelinin temellerini atıyor

Trabzonspor, Manchester City modelinin temellerini atıyor. Ara transfer döneminde geleceğe yönelik yatırım yapan bordomavili kulüp, yetenekli genç oyuncuları kadrosuna katarak değerlerini arttırma adına organizasyonlar planlıyor.
Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın önerisiyle, Avrupa’da dev kulüplerin uyguladığı transfer politikasının temellerini atıyor. Özellikle, UEFA'nın plansızca para harcayan kulüplerin Finansal FairPlay ile önüne geçme adına uyguladığı politikalardan canı yanan kulüplerin başında gelen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir taraftan ise geleceğin temellerini oluşturma adına organizasyon planlaması da yapıyor. Altyapı ile futbol eğitimine büyük bir önem veren Avcı, gelecek vadeden 19 ile 22 yaş arasındaki oyuncuları bordomavili kulübün bünyesine katarak gelişimlerini yakından takip ediyor.

Temeller atılmış durumda
Uzun yıllardır, yetenekli genç futbolcuları arayan, bulan ve eğiten bir yapı olmayı amaçlayan bordomavililer, şampiyonluk mücadelesiyle birlikte bunun da temellerini atma yolunda önemli işler yapıyor. Türkiye'nin birçok takımında kiralık oyuncuları bulunan Karadeniz ekibi, son olarak Tymoteusz Puchacz, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş gibi gelecek vadeden isimleri bünyesine kattı. Geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığı Özkan Sümer Futbol Akademisi de bu organizasyonun önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye'nin bir çok bölgesinden ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen oyuncular, bu tesislerde eğitim alınıyor.

Oyuncu yatırımı
Bordomavili kulüp, Avrupa'nın dev kulüpleri gibi bundan sonra daha çok genç futbolculara yatırım yapacak. Oyuncu havuzunu genişletip, kadrosunda bulunduracağı oyuncular dışında kalanları ise Avrupa’nın dev kulüpleri gibi özellikle genç ve potansiyeli yüksek olan birçok futbolcusunu kiraya gönderecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın organizasyonu ve yönlendirmesiyle oyuncuların hem gelişimi hem de değerlenmesi için zemin hazırlayacak. Düşük bedelle veya bonservissiz transfer edilen oyuncular, Karadeniz ekibi adına oyuncu kazanımının yanı sıra ekonomik olarak da gelir elde edilmesinin yolu açılacak.

Gençler için farklı versiyonlar
Önümüzdeki sezonlardan itibaren yabancı kuralına getirilecek sınırlamaların yanı sıra mali yapılanma da kulüpleri zorlayacak. Altyapılara ve genç oyunculara yatırımı hızlandıran kulüplerin, bu süreci az hasarla atlatması beklenirken, genç futbolcuların yarışmacı takımlarda forma giyerek rekabet ortamı içerisinde gelişimlerini tamamlamaları adına Rezerv Lig veya farklı versiyonlarla ilgili olarak TFF'nin yeni uygulamaları hayata geçirmesi bekleniyor.

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