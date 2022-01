Trabzon’a Türk Somonu Kapalı Devre Yumurta Üretim Tesisi yapılacak 3 milyon liraya mal olacak tesiste yılda 12 milyon balık yumurtası üretilecek

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi’nin bulunduğu alanda Türk Somonu Kapalı Devre Yumurta Üretim Tesisi yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki programlarına katılmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın söz konusu proje ile yakından ilgilendiğini hatırlattı.

Bakan Mustafa Varank’ın Türk Somonu Kapalı Devre Yumurta Üretim Tesisinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunduğunu kaydeden Hacısalihoğlu, Bakan Varank’ın, ihracatta büyük değere ulaşan Türk Somonu üretiminde dışa bağımlılığa son verecek ilk adım olan tesisin yapımının hızlandırılması talimatını verdiğini söyledi.

Başkan Hacısalihoğlu, tesiste proje ortağı kurumların görevlendireceği personellerin dışında yaklaşık 20 kişiye de istihdam sağlanacağını belirterek, “Projeyi anlattığımız ilk günden bu yana büyük destek veren Bakanımız Mustafa Varank, inşaat yapılacak alanı gezerek detaylı bilgi aldı. Ayrıca tamamlanma aşamasına gelen bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve inşaata bir an önce başlanılması konusunda talimat verdi. Tesis tamamlandıktan sonra Türk Somonunun yıllık ihracat miktarının önemli ölçüde yükselmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Türk Somonu Kapalı Devre Yumurta Üretim Tesisi’nin yaklaşık 33 milyon liraya mal olacağını ifade eden Hacısalihoğlu “Yürütücülüğünü oda olarak bizim yapacağımız projenin ortakları Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KTÜ, SUMAE ve Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği’dir. Bu projede 3 bin 600 metre kare alanda Türk Somonu yumurtası üretim tesisi kuracağız. Oluşturacağımız 5 adet kapalı devre ünitede yılda 12 milyon adet balık yumurtası ve 8 milyon 700 bin adet de 1 3 gramlık yumurta üretilecektir. Proje tamamlandığında balık yumurtası ithalatını yıllık yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. Ülkemizde Türk Somonuna ait bir kapalı devre sistem biyoteknoloji uygulanmış yumurta üretimi yapılan hastalıktan ari işletme bulunmuyor. Yurt dışından temin edilen yumurtaların yüzde 60 80’i ölmekte, ancak yüzde 20’si canlanarak üretime kazandırılabilmektedir. Her yıl 12 milyon dolar çöpe gitmektedir. Bu para üreticimizin cebinde kalacaktır” dedi.

Başkan Suat Hacısalihoğlu, Türk Somonu markasının dünya tarafından bilinirliğinin her geçen gün arttığını belirterek, “Son açıklanan rakamlara göre 2021 yılında Trabzon ve Rize’den yapılan Türk Somonu ihracatı 35.5 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam yüzde 21’lik miktar ve yüzde 42’lik bir değer artışı demek. Rusya’dan Japonya’ya kadar 12 ülkeye Türk Somonu ihracatı gerçekleştiriliyor. Biz de ihracatın bu yükselen değerine daha fazla değer katmak için bu tesisi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

