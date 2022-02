Trabzonspor'da rekabet yeniden başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle her mevkide forma rekabetinin önünü açtı. Bordomavililerde, zaman zaman yıldız isimlerin bile forma şansı bulmakta zorlanabileceği bir ortam oluştu.

Spor Toto Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürürken, ara transfer döneminde yapılan takviyelerle birlikte takım içerisindeki rekabetin de önü açıldı. Bordomavili takımın her bölgesinde verilen forma savaşı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.



Her mevkide rekabet

Karadeniz temsilcisinde özellikle devre arası yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma dönmesiyle kadro derinliği arttı. Her mevkide forma savaşının verildiği bordomavililerde kalede Uğurcan Çakır, istikrarlı bir performans sergilerken, bulduğu şansları iyi değerlendiren Erce’nin yanı sıra genç isim Arda da forma bekleyenler arasında. Savunma hattında sağ bekte tecrübeli Peres'in yanı sıra Dorukhan ve Serkan Asan da görev alabilecek isimler arasında. Savunmada Hugo, Denswill, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş forma rekabetinde.

Sol bekte ise Puchacz, Trondsen ve İsmail Köybaşı yer alıyor. Orta sahada Avcı, zaman zaman Dorukhan'ı da kullanırken, Hamsik, Siopis, Berat, Bakasetas, Yunus Mallı, Abdulkadir Ömür, Murat Cem Akpınar, Kerem Şen de söz konusu bölge için bulunan oyuncular.

Sağ kanatta Edin Visca ve Yusuf Erdoğan, sol kanatta Nwakaeme ile Kouassi forma için mücadele verecek. Forvet hattında Cornelius, Djaniny, Koita, Enis Destan ve Batuhan Kör, Trabzonspor'un gol yollarındaki ayakları olacak.



İki yönlü oyuncular

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başında beri kadroya dahil ettiği oyuncuların iki yönlü olmalarına dikkat etti. Deneyimli teknik adam, bazı pozisyonlara göre veya oyuncuların sakatlıkları, performans eksikliklerinden kaynaklı durumlarda futbolcularını alışıla gelmiş mevkilerinden farklı bölgelerde de kullandığı oynanan müsabakalarda ön plana çıktı.



Şubat ayında kritik süreç

Trabzonspor, şubat ayında kritik bir süreçten geçecek. Karadeniz ekibi, 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9 Şubat'ta ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynayacağı maç için Denizli'ye gidecek olan bordomavililer, 13 Şubat'ta en yakın rakibi Konyaspor'la sahasında mücadele edecek. Ardından 20 Şubat'ta Alanyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, 27 Şubat'ta ise evinde Kayserispor'la oynayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.