Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri

İHA

Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün keyfi yerinde. Yaşadığı sakatlıkların yanı sıra performans düşüklüğü nedeniyle sıkıntılı günleri geride bırakan yıldız oyuncunun keyifli halleri objektiflere yansıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 54 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da moraller yerinde. Galatasaray galibiyeti sonrası verilen arada eksiklerini giderme adına önemli bir mesafe alan Karadeniz ekibinde antrenmanlar moralli geçerken, özellikle yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle sıkıntılı günleri geride bırakan Abdulkadir Ömür'ün keyifli halleri ise bordomavili kulübün medya biriminin objektiflerine yansıyor.
Giresunspor maçında sakatlığı nedeniyle müsabakayı yarıda bırakan, Galatasaray maçında ise forma giyemeyen Abdulkadir Ömür'ün tedavisi sürerken oyuncu Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan Abdülkadir'in antrenmanlar sırasındaki neşeli halleri dikkat çekiyor.

Soyunma odasından antrenman sahasına kadar topu kafasından düşürmedi
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdullakdir Ömür, önünü görmeden kafasında topla birlikte soyunma odalarının koridorlarından antrenman sahasına kadar geri geri gitti. Kulüp malzemecisi Hayati Erol ise önünden geçen Abdulkadir Ömür'ün bu anlarını şaşkınlıkla izledi.

Genç yetenekleri mercek altına aldı
Bordomavili kulübün altyapısından yetişen Abdulkadir Ömür, bordomavili takıma ara transfer döneminde katılan genç oyuncuları ise mercek altına aldı. Onlarla yakından ilgilenen yıldız oyuncu uyum sürecini kısa zamanda atlatmaları için onlara abilik yaparak destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da rekabet yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da rekabet yeniden başlıyor
Covid 19 erkeklerin cinsel yaşamını olumsuz etkiliyor Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Çelik: "Covid-19 geçiren hastalar cinsel işlev bozukluğu şikayetleri ile bizlere başvurmaya başladı" “Sertleşme durumunun kalitesinde düşüklükler veya hastanın altta yatan bir zemini varsa daha da kötüsü olabiliyor”
YEREL HABERLER Covid 19 erkeklerin cinsel yaşamını olumsuz ...
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Uyuşturucu kullanan araç sürücüleri 'Uyuşturucu tespit cihazı' ile tespit ediliyor
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanan araç sürücüleri 'Uyuşturucu ...
Trabzon’a Türk Somonu Kapalı Devre Yumurta Üretim Tesisi yapılacak 3 milyon liraya mal olacak tesiste yılda 12 milyon balık yumurtası üretilecek
YEREL HABERLER Trabzon’a Türk Somonu Kapalı Devre Yumurta Üretim ...
Karadeniz’de hamsi bereketi sürüyor İğneada'dan Trabzon'a gönderilen hamsi tezgâhlarda 20-25 TL’den satılıyor Kar suyu gören ve yağlanan hamsi için tuzlama zamanı
YEREL HABERLER Karadeniz’de hamsi bereketi sürüyor İğneada'dan ...
Trabzonspor, Manchester City modelinin temellerini atıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Manchester City modelinin temellerini ...
Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (4)
YEREL HABERLER Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, ...
Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (3)
YEREL HABERLER Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, ...
Erdoğan: “Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız”
YEREL HABERLER Erdoğan: “Ruhları tek parti faşizminden bir adım ...
Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Bakasetas idmana çıkmadı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Bakasetas idmana ...
Trabzon'da şoförler "Yeniden Usta" dedi
YEREL HABERLER Trabzon'da şoförler "Yeniden Usta" dedi
Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, ...
Erdoğan: “İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizde görevlendirilen büyükelçilerin özellikle muhalefet tarafından arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye’nin bağımsızlığı adına vahim bir durumdur”
YEREL HABERLER Erdoğan: “İktidara giden yolun sandık yerine yabancı ...
Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin
YEREL HABERLER Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizi her alanda geliştirdik, büyüttük, ileriye taşıdık; Sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben ihalelere imza atmam Bay ...
Türkiye´nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf
YEREL HABERLER Türkiye´nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.