Trabzonspor´da Kouassi ve Hamsik sevinci

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor´da, çalışmalar devam ediyor. Afrika Uluslar Kupası´ndan dönen Jean Evrard Kouassi ile ağrıları nedeniyle dinlenen Marek Hamsik bordo-mavililerin bugünkü idmanına katıldı.
Ligin zirvesindeki Trabzonspor, şampiyonluk yarışında puan farkını korumak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig´in 24´üncü haftasında evinde Kasımpaşa´yı ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, bugün yapılan idmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da antrenman yapan bordo-mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5´e 2 çalışması yaptı. Geniş alan oyunlarıyla süren antrenman mini turnuvayla tamamlandı.
KOUASSI DÖNDÜ
Trabzonspor´a imza attıktan sonra ülkesini temsilen Afrika Uluslar Kupası´na katılan Jean Evrard Kouassi, Fildişi Sahili´nin elenmesinden sonra kente dönüş yaptı. Yeni transfer, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün yapılan Kasımpaşa maçı hazırlıklarına katılarak takım arkadaşlarıyla çalıştı. Bordo-mavililerde ayrıca, ağrıları nedeniyle bir süredir dinlenen Marek Hamsik salonda, Abdülkadir Ömür ile Anders Trondsen ise takımdan ayrı çalıştı. Covid-19 karantinası Cuma gününe kadar sürecek olan Bakasetas ile sakatlığı bulunan Fode Koita ise bugünkü idmana katılmadı.
Trabzonspor, 5 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-01 15:54:34
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