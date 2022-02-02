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Trabzon’da 30 yıl sonra ilk kez yapıldı Küçükken geçirdiği kaza sonucu sol gözünde delik oluşan ve gün geçtikçe görme kaybı artan 56 yaşındaki Kemal Tiryaki, yapılan kornea nakli ile sol gözünde ışık gördü Artvin’de yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren ve Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 54 yaşındaki vatandaş 5 kişiye umut oldu

İHA

Trabzon’da 30 yıl sonra ilk kez yapıldı Küçükken geçirdiği kaza sonucu sol gözünde delik oluşan ve gün geçtikçe görme kaybı artan 56 yaşındaki Kemal Tiryaki, yapılan kornea nakli ile sol gözünde ışık gördü Artvin’de yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren ve Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 54 yaşındaki vatandaş 5 kişiye umut oldu

Trabzon’da küçük yaşlarda geçirdiği kaza sonucu sol gözü delinin ve sonrasında görme kaybı yaşayan 56 yaşındaki belediye işçisi Kemal Tiryaki, kornea nakli ile yeniden hayata tutundu. Artvin’de yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen vatandaşın organları ile yeniden görmeye başlayan Tiryaki, Trabzon’da 30 yıl sonra ilk kez gerçekleşen kornea naklinin öncüsü oldu.
Trabzon’da yaşayan evli ve 11 çocuk babası Kemal Tiryaki, küçük yaşlarda geçirdiği kaza sonrası sol gözünde meydana gelen delik nedeniyle görme problemi yaşadı. Gün geçtikçe görme kaybı artan belediye işçisi 30 yıl boyunca birçok hastanede tedavi gördü ancak şifa bulamadı. Tiryaki için yapılan kontroller sonrası kornea nakli olması kararlaştırıldı. Bir süre organ nakli için bekleyen Tiryaki, son olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Sol gözünde görme duyusunu büyük oranda kaybeden Tiryaki, Artvin’de yüksekten düşme sonrası Trabzon’da özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 54 yaşındaki bir vatandaşın ailesinin organlarını bağışlamasıyla yeniden hayata tutundu. Beyin ölümü gerçekleşen Artvinli vatandaşın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları Samsun, Erzurum, Sivas ve Trabzon’da 5 kişiye umut olurken, 1 metreyi bile görmekte zorluk çeken Trabzonlu Kemal Tiryaki organ bağışı sonrası ameliyata alındı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Op. Dr. İrfan Akalın ve Op. Dr. Ahmet Kalkışım tarafından yapılan 1.5 saatlik operasyonla kornea Kemal Tiryaki’ye nakledildi.
Başarılı geçen operasyonun ardından Kemal Tiryaki sol gözü ile yeniden görmeye başlarken, geçtiğimiz aylarda gerekli eğitim ve sertifikalarını tamamlayarak, Sağlık Bakanlığı Organ Doku Koordinasyon Birimi tarafından kabul edilen Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez kornea nakli yapılmış oldu.
Doğuştan beri görme problemi yaşadığını belirten Kemal Tiryaki, “Sol gözüm çok az görüyordu. Doktorlar nakil olması gerektiğini söyledi. Organın bulunduğunu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Nasıl oldu diye düşündüm. Organları bağışlayan aileden Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Can kattı. Umut verdi. Kaç tane can kurtardı. Ameliyat olduktan sonra ailemde organ bağışını konuştuk. Bende organlarımı bağışlamayı düşünüyorum. Sabah kontrol ettiler eskiden iyi görüyoruz. İleride daha da iyi olacakmış” dedi.

"1 metre civarında bir görmesi vardı"
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Op. Dr. İrfan Akalın, hastanın 1 metreyi görebildiğini belirterek, başarılı geçen ameliyat ile hastanın tekrar görebildiğini söyledi. Akalın, “Hastamız bize başvurduğunda çocukluk çağından beri bir görme kaybından şikayetçiydi. Yaklaşık 1 metre civarında bir görmesi vardı ama bu da net bir görüş değildi. Çocukluk çağında geçirmiş olduğu bir yaralanma ve delinme sonrası gözün tam orta tabakasında ciddi bir yarası mevcuttu. Hastamız 30 yıldır başka merkezlere de gitmiş. Organ nakli olması gerektiği hastamıza söylenmişti. Uygun kornea bulunamaması sebebiyle yıllardır yapılamamış. Bu sene içerisinde bakanlıkta eğitim ve sertifikasyon işlemleri tamamlamıştık. Kanuni Eğitim ve araştırma Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Organ doku koordinasyon birimi tanıtmıştık. Bu bağlamda meslektaşlara duyurmuştuk bu tür hastalar olunca refere edebilirsiniz diye. Bu da böyle bir hastaydı. Bir meslektaşımızdan organ nakli için bize gönderilmişti. Ahmet Kalkışım hocamızla hastamızı değerlendirdik. Hastamızı kriterleri karşıladığı için listeye aldık. Bir vatandaşımız başka bir vatandaşımıza ışık oldu diyebiliriz. Hafta sonu beyin ölümü gerçekleşen bir vaka oldu. Hemen ekip oluşturuldu beyin ölümü gerçekleşen hastadan kornealar alındı. Kornea elimize ulaşır ulaşmaz hastamızı hızlı bir şekilde operasyona almış olduk. Ameliyat çok başarılı geçti. Kontrollerimizi yaptık hastamızın görmesi hemen açılmaya başladı. Bundan sonraki süreçte hastamızı takip edeceğiz. Trabzon bölgenin koordinatör ili. İlimizde organ nakilleri başlatmak en büyük hedefimiz. Bizde bunu kornea nakli ile başlatmış olduğumuzu düşünüyoruz. 1 yıldır bunun için uğraşıyoruz” dedi.

Yüksekten düşen 54 yaşındaki vatandaş 5 kişiye umut oldu
Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Trabzon Organ Nakil Koordinatörü Dr. Yavuz Çakıroğlu ise, Artvin’de yüksekten düşen 54 yaşındaki bir vatandaşın Trabzon’da beyin ölümü gerçekleştiğini ve ailesinin organları bağışladığını kaydederek, “Hafta sonu bir hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen bir vakamız oldu. Allah razı olsun ailesi de organları bağışladı ve döner oldu. Bunun üzerine Sağlık Müdürümüz Hakan Usta ile temasa geçtik. Gerekli organizasyonları yaptık. Korneaların alınması konusunda da gerekli talimatları verdiler. Arkadaşlarımız gecenin yarısı geldiler korneaları çıkardılar. Ülkemizde organ bekleyen binlerce hastamız var. Organ bağışında duyarlı olmamız lazım. Artvin’de 54 yaşında yüksekten düşmeye bağlı olarak beyin kanaması geçiren bir vatandaşımızdı. Artvin’de gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yoğun bakım ihtiyacı için ilimize geldi. İlimizde yoğun bakımda takipleri sırasında durumu ağır ve kötüydü. Beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanede organ nakil koordinatörleri hasta yakınları ile görüşerek beyin ölümü gerçekleştiğini söylediler. Organ bağışçısı olur musunuz diye görüşmelerde bulundular. Aile oldukça duyarlı davrandı ve organları bağışladılar. Bu şekilde 2 tane böbrek biri Sivas’a, biri Erzurum’a, karaciğer ve kornealar alınarak insanlarımız ışık oldular” şeklinde konuştu.

Hakan Usta: “Kornea naklini 30 yıldan sonra Trabzon’da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da, kornea naklini 30 yıldan sonra Trabzon’da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Hastanemiz bu konuda inançlı durarak bu konunun işlenmesini sağladılar. 30 yıldır bir gözü neredeyse görmeyen bir hastaya ışık oldular. Ameliyat ile birlikte hastanın artık gördüğünü duymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle hizmetleri bu bölgede yapmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız birçok hizmetler var. Kemik ılığı nakli şimdi kök hücre naklini hedefliyoruz. Kornea naklimiz oldu daha sonra böbrek, karaciğer nakillerini de bu ilde yapabilme haline gelmeyi özellikle şehir hastanesi ile birlikte arzu ediyoruz. Tüm halkımızdan organ nakline biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Başka hastaların, başka canların bundan şifa bulmasını sağlamak için gayret ediyoruz. Tıp fakültesinde karaciğer ve böbrek nakli uygunluğu vardı. Birkaç senedir orada da yapılamadığını biliyoruz. İnşallah yapılacak süreci orada da yaşayacağız. Ama kornea nakli 30 seneden uzun süredir bu şehirde yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

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