Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz (77) hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Araklı ilçesine getirilirken, ilçedeki Hacı Hasan Cami'nde ikinci namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, çok sayıda ilin emniyet müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Yılmaz, Hürriyet mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazının ardından Bakan Soylu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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