Trabzonspor´da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da antrenman yapan bordo mavili oyuncular, teknik ısınma, koordinasyon ve 5´e 2 çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.Bordo mavililer, 5 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumu´nda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-02-02 16:47:54



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