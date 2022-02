Ahmet Ağaoğlu: "Bugünkü başarı sıradan değildir"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavili takımın sergilediği performansın sıradan bir başarı olmadığını belirterek, 4 yıllık bir çabanın meyvelerini topladıklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi’nin şubat sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. "Trabzonspor Futbol A Takımı'nın sahada ortaya koyduğu başarı, birkaç nedenden dolayı sıradan değildir" diyen Ağaoğlu, "Her şeyden önce spor kamuoyunda halen pek çok kişinin skor tabelasında veya puan durumunda rakamlardan ibaret gördüğü şey, bizim yaklaşık dört yıllık çabamızın meyvesidir. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren sistem ve sürdürülebilirlik temelli çizdiğimiz yol haritasına sizlerin de desteğini alarak sadık kalmayı başardık. Bundan sonra da hedeflerimiz doğrultusunda aynı sadakat ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu sezonun lider takımını kucakladığımız gibi, geleceğin Trabzonspor’unu da beraber inşa edeceğiz" dedi.

Ağaoğlu, "Bu sezonun başarısını sıra dışı kılan diğer unsur, en güzel ‘kucaklaşma’ sözü ile ifade edilebilir. Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı" diye konuştu.

Trabzonspor'un emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Hepimizin canı gönülden duyduğu arzu aynı: 'Sezon sonu vuslat olsun.' Bu vuslatı kimileri, her sezon zirve yarışında görülen diğer ekiplerin kötü gidişinin içinden sıyrılıp gelen bir takımın başarısı sayacak. Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak. Sonrasında da tabir yerindeyse ‘oyun disiplininden kopmadan’ hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda Trabzonspor için çalışmaya devam edeceğiz. Başarımızın spor kamuoyu için bir çeşni, farklı bir lezzet olmadığı asıl bundan sonra anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

