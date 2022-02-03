Damperi dalçıktan geçemedi

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dalçıktan geçerken damperi geçidin tavanına takılan kamyon az kalsın faciaya neden oluyordu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun damperi uzun uğraşlar sonucu çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Çömlekçi Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen ilginç kazada, Rize’den Trabzon istikametine seyir halinde olan 25 SH 256 plakalı hafriyat kamyonu dalcıktan geçerken damperi geçidin tavanına takıldı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan damper dalcıka takılı kalırken kamyon yaklaşık 10 metre ileride durabildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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