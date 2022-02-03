Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Covid-19´a yakalandı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Trabzonspor Kulübü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu´nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

2022-02-03 17:59:28



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