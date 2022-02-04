Trabzon’da yatırımcılar arsa ve sanayi sitesi bulamamaktan yakınıyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis üyesi Emre Koç, metal ürünleri satış ve işleme sektörünün en önemli sorunlarının arsa ve sanayi sitesi bulmak olduğunu söyledi.

“İlimizde arsa ve sanayi sitesi sıkıntısı bulunmaktadır” diyen Koç “Tüccar arkadaşlarımızın birçoğu köşe bucak yerlere sıkışmışlar ve yer bulmakta zorlanmaktadırlar. Yer bulsalar da şehrimizdeki gayrimenkul fiyatlarından dolayı yeri temin ettikleri anda ellerindeki para bitmekte ve yatırım yapmakta finansal zorluk çekmektedirler” şeklinde konuştu.

Koç, firmaların bu süreçte fiyat istikrarsızlığından dolayı çalışarak zarar ettiklerini de vurgulayarak, “İşin sözleşmesi yapıldığı anda tüm firmaların ürünleri bağlama gibi bir ekonomik yapısı yok. Makine, lastik ve metal sektörünün en önemli ortak sorunlarından bir tanesi de tahsilat güçlüğüdür. Firmalarımız daha önceleri nasıl daha iyi hizmet vereceklerini ve işlerini nasıl daha kaliteli yapacaklarını düşünürken, şimdi tahsilatı nasıl yapacaklarını düşünmeye başlamışlardır” dedi.

Koç, Karadeniz Bölgesi’nin 20162017 yıllarının sonuna kadar iş makinesi satışlarında Türkiye’nin ilk üç bölgesinden biri olduğunu belirterek “2021 yılının sonu ve 2022 yılının başı olarak yine finansal sorunlardan dolayı yeni makine satış süreci bölgemizde çok azalmıştır. Bu nedenle anaparası cebinde olmayan yatırımcı veya kamu kurumları bu faiz oranlarıyla yeni makine alamayacaktır. 2018 yılında ülkemizde olan finansal sorunlardan dolayı firmalar ve şahıslar kendilerini korumak için elinde olan makinaları yurtdışına satmıştır. Ülkemizden yaklaşık 14 bin adet makine yurtdışına çıkmıştır. İkinci el makinalar yurtdışına satıldığından dolayı ikinci el piyasasında fiyatlar çok artmıştır. Satış sonrası hizmetleri olarak da iş makinası sektörünün neredeyse tamamı ithalata bağlı olduğu için gün geçtikçe artan fiyatlardan dolayı verilen servis hizmetleri azalmıştır” ifadeleri kullandı.

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