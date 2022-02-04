Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır

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Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı.

Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da yapılan idmanda yarın oynanacak karşılaşma öncesi son taktik çalışmasını yaptı.

Ligin zirvesindeki Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu´nda İstanbul ekibi Kasımpaşa´yı ağırlayacak. Saat 16.00´da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez

2022-02-04 18:38:08



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