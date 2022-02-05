Dünya Kanser Günü’nde tiyatro sahnesinde buluştular

Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu işbirliğinde Haluk Ongan Sahnesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde tiyatro oyunu sahnelendi.

Bu sene Dünya Kanser Günü’nde, tüm dünyada kanserde erken tanı ve tedavi için her kesimden insana eşit ulaşacak aktiviteler yapıldı. Trabzon'da ise Dünya Kanser Günü etkinliği tiyatro sahnesinde gerçekleştirildi. Tiyatro oyuncuları sahneye bu kez “Bugün başka bir oyundayız, kanserden ölümlerin azaldığı bir dünya için üzerimize düşen rolü oynuyoruz” diyerek çıktı.

Etkinlikte ailelerinde kanseri yaşayan aynı zamanda da biri kemoterapi hemşiresi, diğeri Medikal Fizikçi olan Demet Dinçer ve Doç. Dr. Emel Hacıislamoğlu, hasta yakını ve tedavinin kritik noktalarında olmanın verdiği ayrıcalıklı bakış açılarını anlattı.

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran ise yıllardır yapılan projeler ile bölgemizde her kesimden insana kanser konusunda ulaşıldığını, bu konuda bölgenin çok şanslı olduğunu ve tedavide de uluslararası arenada yer aldığını dile getirdi.

Tiyatro aracılığı ile bu sefer sahneden, daha yüksek sesle kanseri anlattıklarını belirten Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Eda Küçüktülü ise kanserden korunmak için sağlıklı beslenmenin, eksersiz yapmanın, ruhu güzel şeylerle meşgul etmenin ve risklerimize göre doktor kontrollerinin yapılmasının önemini vurguladı.

Kanseri yenen hastasından hekimine tüm kanser savaşçıları etkinlik sonunda Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Sinem Bilgin'in "Krem Karamel" isimli tek kişilik oyununu izleyerek stres attı.

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