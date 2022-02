Sümela'da 'diskovari' eğlence tartışması

Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'na özel izinle giren DJ Ahmet Şenterzi, Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım filmi çekti. Çekimlerde çalınan elektronik müziğe danslarla eşlik edilen anların görüntüleri tepki topladı. Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, "Yılda 1 gün ibadete izin verilen yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacak?" dedi. DJ Şenterzi ise, "Sümela Manastırı'nı farklı bakış açısıyla ve müziğin enerjisiyle dünyaya tanıtmak istedik, örnekleri mevcut" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım klibi çekti. Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı. Görüntülerde müziğe eşlik eden ekibin manastırın farklı noktalarında dans ederek eğlendikleri yer alıyor.

'DİSKOVARİ EĞLENCENİN NEYE FAYDASI OLACAK?'

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sümela'daki görüntülere tepkisini dile getirdi. 'Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an' başlığıyla paylaşım yapan Çavga, şu ifadelere yer verdi:

"Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır? Halihazırda müze olan bir yapının içinde yankılanan çan sesinin neye faydası olacaktır? Taş düşme tehlikesi olan, tadilatı devam eden ve güvenlik sebebiyle kapalı olan bir yapıda bu iznin verilmesinin neye faydası vardır? Bu olay emsal gösterilerek başka bir ülkede bulunan camimizde tanıtım için böyle bir etkinlik yapılsa, bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Bölgemizin en önemli kültür varlığı, UNESCO'ya aday Sümela Manastır'ımıza yapılan bu haksızlıkla ilgili sorumluların ivedilikle kamu vicdanını rahatlatacak açıklamayı yapması gerekmektedir."

'SÜMELA'YI FARKLI BAKIŞLA TANITMAYI AMAÇLADIK'

Proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi, "Sümela'yı farklı bir bakış açısıyla ve müziğin enerjisiyle dünyaya tanıtmayı amaçladık. Bunu da en iyi yaptığım şey olan müzikle yapmak istedim. Bunun örnekleri hem dünyada hem de ülkemizde mevcut. Fransa'da Bernay Manastırı, Mısır Piramitleri, ülkemizde Kapadokya, Nemrut ve Göbekli Tepe'de çekilmiştir. Kapadokya'da çekilen görüntüler 20 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bu da ülkemizin tanıtımına katkı sağlamıştır. Bunun bir benzerini şehrimiz için yapmak istedik. Çekimler için özellikle kar yağmasını bekledik. Sümela´nın kapalı olmasını fırsat bilerek inanılmaz görüntüler elde ettik. Ortaya çıkan görüntüler hem bizi hem de ekibimizi fazlasıyla mutlu etti. İzlenince de beğenileceğini umuyorum" dedi.

'SES DESİBELİ YAPIYA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE AYARLANDI'

Yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alındığını söyleyen Şenterzi, "Biz ekip olarak hem sesle hem de güvenlikle alakalı bütün tedbirleri aldık. Özellikle taş düşme tehlikesi olmak üzere gerekli bütün önlemler ekibimiz tarafından alındı. Ses desibeli tarihi yapıya zarar vermeyecek şekilde ayarlandı. Çekimler yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 25 kişilik bir ekip tarafından yapıldı. Ben, Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, DJ olarak performanslarımızı sergiledik. Çok keyifli ve güzel bir çalışma oldu. Elektronik müziğin hızla yayıldığı bu dönemde böyle bir müzikle tanıtımın büyük kitlelere ulaşacağına inanıyorum. Dünyada ortak dil müzik. Kültür ve sanat şehri Trabzon´u ve Sümela'yı farklı bir bakış açısıyla, müziğin gücüyle dünyaya tanıtmak için çok büyük bir adım attık. Benzer projeleri çevre iller olan Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de yapmayı planlıyoruz. Yurt içinden, yurt dışından çok olumlu tepkiler aldık. Turizm, bu şehrin en önemli ekmek kapısıdır. Turizmin tanıtımını çeşitlendirmek adına belki de bu proje birçok yeni oluşuma da ön ayak olacaktır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL

