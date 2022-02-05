Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Bayburt istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Hüseyin Hellaç yönetimindeki 61 AEG 792 plakalı kireç yüklü kamyon, Araklı ilçesi Tilkibeli mevkiinde kardın ve buzlu yolda kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin Hellac olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.