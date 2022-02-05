Trabzonspor - Kasımpaşa maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçından notlar

DHA

Trabzonspor - Kasımpaşa maçından notlar


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.RAKİPLERİN 26´NCI BULUŞMASITrabzonspor ile Kasımpaşa arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta 12 kez bordo mavili, 6 kez ise lacivert beyazlı ekip galip geldi. Her iki takım 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Medical Park Stadyumu´nda bugüne kadar oynanan maçlarda ev sahibinin üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, Trabzon´da oynanan 13 maçın 8'sini kazanırken, konuk ekip 3 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. SERİ İÇİN YARIŞILACAKEvinde 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor, bugünkü karşılaşmadan kayıpsız ayrılarak yenilmezlik serisini 18´e çıkarmak istiyor. 24´üncü haftada lider Trabzonspor´a konuk olan Kasımpaşa, bugünkü karşılaşmadan galip ayrılması halinde tarihinde ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.BAŞKAN AĞAOĞLU MAÇTA YOKTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk yarışının önemli bir adımı olan Kasımpaşa maçında bordo mavili takımı evinden takip edecek. Covid-19 virüsüne yakalanan ve karantinada bulunan Ağaoğlu, Trabzonspor´a İstanbul´daki evinden destek verecek.TRANSFERLER KADRODATrabzonspor, şampiyonluk yarışının hızlandığı haftalarda Kasımpaşa karşısına ikinci devre transferleriyle çıktı. Bordo mavililerin yeni transferleri Edin Visca ve Puchacz ilk 11´de, Afrika Uluslar Kupası´ndan dönen Jean Evrard Kouassi yedek kulübesinde yer aldı. Kouassi, bugün sahaya çıkması halinde bordo mavili formayla siftah yapacak.`GRANDE´ EKSİKLig´in 21´inci haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında hafif sakatlık geçiren bordo mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına da katılmamıştı. Bu hafta salonda takımdan ayrı çalışma yapan `Grande´ lakaplı Hamsik, gelecek haftalarda oynanacak mücadeleler için bugünkü karşılaşmada riske edilmedi. Bordo mavililerde sakatlığı devam eden Fode Koita da bugünkü karşılaşmada yer almıyor.`YEDEK GÜÇ´ BAKASETASCovid-19´a yakalanan ve idmanlara katılmayan Bakasetas, son yapılan testlerinin negatif çıkması ve oynayabilecek durumda olması nedeniyle `yedek güç´ olarak kulübede forma şansı bekleyecek.CEZASI BİTEN TÜRKMEN KADRODA YOKLig´in 22´nci haftasında oynanan Giresunspor maçında gördüğü sarı kart sonrası oyundan alınan ve sahadan ayrılırken direkt soyunma odasına giden Hüseyin Türkmen geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyememişti. Teknik Direktör Avcı, Hüseyin Türkmen´e cezası biten Hüseyin Türkmen´i bugün oynanan Kasımpaşa kadrosuna dâhil etmedi.NWAKAEME GOL ARAYACAKTrabzonspor´da ligin 16´ıncı haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık geçiren ve sonrasında Covid-19´a yakalandığı için yeşil sahadan uzak kalan Nweakaeme, bugün Kasımpaşa karşısında takımı için gol arayacak.CORNELIUS REKOR PEŞİNDELig´de gol krallığında Karagümrüklü oyuncu Pesic´in ardından 11 golle ikinci sırada bulunan Danimarkalı oyuncu Cornelius, Kasımpaşa filelerini havalandırırsa 2019-220 sezonunda forma giydiği Parma´daki başarısını yakalayacak. Andreas Cornelius, gol krallığı ve kariyerinin rekorunu kırmak hedefiyle bugün sahaya çıktı.  KASIMPAŞA´NIN EKSİKLERİKasımpaşa da Trabzon deplasmanında kadrosunda eksiklerle karşılaşacak. Kart cezalısı olan Donk ile sakatlıkları bulunan Bruma ve Eysseric sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.AVCI´DAN 5 OYUNCUYA UYARITrabzonspor´da gelecek hafta oynanacak kritik Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Covid-19´u atlatan ve kadroda bulunan Bakasetas, Manolis Siopis, Bruno Peres, Uğurcan Çakır ve Djaniny bu hafta karşılaşmada sarı kart görmesi halinde haftaya Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kart sınırında bulunan 5 oyuncuya bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasında risk almamaları ve kart görmemeleri için uyardı.BİLETLERİN YÜZDE 90´I SATILDIBordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yarışının hızlandığı haftalarda takımlarına olan desteklerini sürdürüyor. Taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşması için tribünleri doldururken maçın biletleri yüzde 90´a yakın oranda satıldı. 40 bin 782 bilet satışa çıkarken, biletlerden 36 bin 428´i satıldı.   DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-05 16:10:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı Sümela Manastırı’nda tepki çeken eğlence Özel izinle çekilen tanıtım filmi görüntüleri tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı Sümela ...
Sümela'da 'diskovari' eğlence tartışması
YEREL HABERLER Sümela'da 'diskovari' eğlence tartışması
Yaşlı hastanın imdadına büyükşehir ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Yaşlı hastanın imdadına büyükşehir ekipleri yetişti
Başkan Osman Nuri Ekim öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Osman Nuri Ekim öğrencilerle buluştu
Dünya Kanser Günü’nde tiyatro sahnesinde buluştular
YEREL HABERLER Dünya Kanser Günü’nde tiyatro sahnesinde buluştular
Trabzon’da trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 8 yaralı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzon’da yatırımcılar arsa ve sanayi sitesi bulamamaktan yakınıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da yatırımcılar arsa ve sanayi sitesi ...
Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda
Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü Hamsi ihracatından bu yılın Ocak ayında yaklaşık 500 bin dolarlık döviz gelir elde edilirken, önceki yılın aynı döneminde ise yaklaşık 1 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştı
YEREL HABERLER Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü Hamsi ...
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Covid-19´a yakalandı
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Covid-19´a yakalandı
Damperi dalçıktan geçemedi
YEREL HABERLER Damperi dalçıktan geçemedi
Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendiriyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendiriyor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonu vuslat olsun
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonu vuslat olsun
Ahmet Ağaoğlu: "Bugünkü başarı sıradan değildir"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Bugünkü başarı sıradan değildir"
Erdoğan´ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren´in hayali ses sanatçısı olmak
YEREL HABERLER Erdoğan´ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli ...
Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: "Vakalarımız binin üzerinde seyrediyor ve gittikçe de artıyor" İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Hatırlatma dozu aşılarının yapılmasını bekliyoruz; Bunlarla birlikte inşallah bu artışı da geriye çevirmiş olacağız"
YEREL HABERLER Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: "Vakalarımız binin ...
Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı "Kesişme iyi ki varsın Eren” filminin müziği “Heyamo” adlı şarkıyı seslendiren lise öğrencisi Ceren Ece Öksüz, şarkıyı canlı söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.