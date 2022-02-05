Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 24´üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. 
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Zor bir mücadeleye çıkacaklarını bilerek hazırlandıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligin son 5 maçını kazanmış ve hak ederek kazanmış, yaş ortalaması en düşük, koşu mesafesi yüksek, şiddetli koşuyla hücum ve geri dönüşleri yapabilen, savunmada da hücumda da planları olan bir takımla karşılaştık. Bu maçın bu şekilde, zor geçeceğini hafta başında oyuncularımla da paylaştım. Taktik çalışması yaparken rakibe üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağımızı, oyunun başlangıcıyla beraber çok doğru uyguladık ve buradan golümüzü bulduk. İkiyi de üçü de bulabilirdik, önümüze gelen fırsatı kaçırdık. İkinci bölgede nereyi kapatacağımızı, merkezi nereye yönlendireceğimizi çalıştık ve birinci bölgede ters ayaklı oyuncuların yaptıkları kısa ortaları ne tarafa yönlendireceğiz, merkeze nasıl pozisyon alacağız hepsini çalıştık. Bugün takımda savunmasında oyuncularım inanılmazdı. Hep söylüyorum, takım savunması ve topa sahip olma bizi şampiyon yapacak. Bunu ilk yarıda daha iyi yaptık. Geçişlerde bazen çok çabuk geri dönüyorlar. Doğru durmamıza rağmen rakibe kenar ortasından seken toptan dolayı verdiğimiz pozisyon vardı. İkinci yarıda rakip oyuna golü yedikten sonra çok genişlik verdi. Oyunun bu şekilde zor geçeceğini biliyorduk. Önden geriye kadar takımın 4´te birinin sahaya sıkışması, kenar ortalarda doğru pozisyon alması, merkezi kapatmasıyla topa sahip oldular. 1 tane direkten dönen topları var. Oyunda biraz dana anları daha doğru oynamamız gereken bir ikinci yarı yaşadık. Genç takıma karşı yüksek nabızlı oynamak kolay değildir. Bazen bunu doğru yaptık, bazen ikinci golü bulmak için final paslarını erken attık. Topa sahip olup gezdirmede geri kaldık. Ligin boyu kısalmaya başladı. Galibiyet çok önemli" dedi.
"BRUNO'NUN ATILMAMASI LAZIM"
Kasımpaşa karşısında kazanmanın son derece önemli olduğunu söyleyen Avcı, "Ligin en fazla gol atan takımıyız, en az gol yiyen iki takımından bir tanesiyiz. Çok sağlıklı gidiyoruz. Her maç kolay olmayacak. Bundan sonrakiler de zor olacak. Bugün Bruno´nun atılmaması lazım, eksik kalmamamız lazım. Oyunun son dakikasını doğru planlayıp oyun içinde doğru davranmamız lazım. Rakip bize hep hissettirdi iyi olduğunu. Kazanmak son derece önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Taraftarımıza geçen hafta verdiğimiz mesajda, bugün 40 bindi. Bazen oyuncuları soruyorlar, bunu hiçbir zaman söylemedim. Takıma son ana kadar destek verdiğinde 12´nci oyuncu gibi oluyorlar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Maç bitene kadar, sonuna kadar destek versinler. Süre zaman daralıyor. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.
"DOĞRU OYUNCU VARSA ALACAĞIM"
Stoper transfer arayışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Avcı, "Yabancı olarak arayışımız devam edemiyor. Şu anda doluyuz. 13+1 yani 1997 ve üstü olması gerekiyor. Tymoyteusz´u oyuncu olarak kullandık. Yabancı boşalmadan yabancı oyuncu katamıyorsun. Yerli oyuncu için bütün temaslarımız yapıldı. Şu an için oyuncu almayacağım, doğru oyuncu varsa alacağım. Denswil ve Ahmetcan oynuyor. Taha daha önceden takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Onu da bunun içinde göreceğiz ve hazırlayacağız. Dorukhan´ı dahi orada oynatabilirim. Çünkü Beşiktaş´ta orada da kullanmıştım. Şu an için Denswil çok iyi gidiyor. Doğrusunu bulursak yerlisini alırız. Yoksa Hüseyin Türkmen şu an itibariyle elimizin altında var. Birtakım dalgalanmalar yaşasa da bu toprağın oyuncusu, buradan çıkmış. Sürece bakacağız" ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI BİLE YAPAMIYOR"
Kaçan gollerin stres yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtlayan Avcı, "Şampiyonluğa giden yollar hep zor, meşakkatli ve dikenlidir. Her maçı çok iyi oyunlar oynayarak bunu dünyanın en iyi takımları bile yapamıyor. Şu an Trabzonspor´un Avrupa´da maç ortalamasında da, puan ortalamasında da en yüksek yerde. Oyunun içindeki detaylar belirleyici. Herkesin bir oyuncu kalitesi var. Ligde oyun organizasyonları artmaya başladı. Antrenör kalitesi yükselmeye başladı. Kasımpaşa´yı, Konyaspor´u, Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor hocalarıyla iyi şeyler yapabiliyor. Planların içinden konuşmak daha doğru olabilir. Her maç zor olacak, bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.
"HAMSİK UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OLUR"
Sakatlığı bulunan Marek Hamsik´in durumu hakkında da konuşan Avcı, "Onu bir gün evvelde son ana kadar bekledik. Hafif ağrısı var. Şu anda tedavisi devam ediyor. Umarım önümüzdeki hafta olur. Bütün arzumuz bu. Onunla başka bir oyun, onsuz başka bir oyun. Bazen oyuncu belirliyor oyunun içindeki detayları" dedi.
ÜMİT ŞENGÜL: SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ MAÇ ÖNCESİ HAKEMİ UYARDI
Müsabakanın zorluk derecesinin yüksek olduğunu belirten Umut Şengül, "Zorluk derecesi yüksek bir müsabakaydı bizim için. Buraya gelirken 5 galibiyet üst üste kazanmıştık. Ligin iyi oynayan takımlarından biriydik. Bugün maçın başında kaptırdığımız birkaç toptan birisi kalemizde gol oldu. Hafta içi bunu sürekli çalıştık ama maalesef çıkarken kaptırdığımız bir top bize ciddi sıkıntı yarattı. İkinci yarı maçın inisiyatifini tamamen elimize aldık. Direkten dönen topumuz var, girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kaybettik, üzgünüz" şeklinde konuştu.
"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"
Hakemin verdiği kararlarla çifte standart uyguladığını öne süren Şengül, "Maç öncesi sportif direktörümüz hakeme gidip `Biz buraya futbol oynamaya geldik. Keza Trabzonspor da buraya futbol oynamaya çıkıyor, bu ligin lideri. Lütfen maçın önüne geçecek hareketler ve hamleler yapmayın´ diye uyardı ama maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilemiyorum. Hakem maçın önüne geçti bana göre. Kötü niyetli değil belki ama maçın önüne geçti. Bize gösterdiği kartlar, onlara göstermediği kartlar bana göre tamamen çifte standart. O yüzden kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulup ligde rahat pozisyona gelmek istiyoruz. İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız inşallah" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ümit Şengül'ün açıklamaları
Abdullah Avcı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-05 19:55:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avcı: "Oyuncu almak için oyuncu almayacağım"
YEREL HABERLER Avcı: "Oyuncu almak için oyuncu almayacağım"
Ümit Şengül: "Zorluk derecesi yüksek müsabaka oynadık"
YEREL HABERLER Ümit Şengül: "Zorluk derecesi yüksek müsabaka ...
Trabzonspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0 ...
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0 ...
Trabzonspor - Kasımpaşa maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa maçından notlar
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı Sümela Manastırı’nda tepki çeken eğlence Özel izinle çekilen tanıtım filmi görüntüleri tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı Sümela ...
Sümela'da 'diskovari' eğlence tartışması
YEREL HABERLER Sümela'da 'diskovari' eğlence tartışması
Yaşlı hastanın imdadına büyükşehir ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Yaşlı hastanın imdadına büyükşehir ekipleri yetişti
Başkan Osman Nuri Ekim öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Osman Nuri Ekim öğrencilerle buluştu
Dünya Kanser Günü’nde tiyatro sahnesinde buluştular
YEREL HABERLER Dünya Kanser Günü’nde tiyatro sahnesinde buluştular
Trabzon’da trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 8 yaralı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trabzon’da yatırımcılar arsa ve sanayi sitesi bulamamaktan yakınıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da yatırımcılar arsa ve sanayi sitesi ...
Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda
Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü Hamsi ihracatından bu yılın Ocak ayında yaklaşık 500 bin dolarlık döviz gelir elde edilirken, önceki yılın aynı döneminde ise yaklaşık 1 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştı
YEREL HABERLER Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü Hamsi ...
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Covid-19´a yakalandı
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Covid-19´a yakalandı
Damperi dalçıktan geçemedi
YEREL HABERLER Damperi dalçıktan geçemedi
Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendiriyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendiriyor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonu vuslat olsun
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonu vuslat olsun
Ahmet Ağaoğlu: "Bugünkü başarı sıradan değildir"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Bugünkü başarı sıradan değildir"
Erdoğan´ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren´in hayali ses sanatçısı olmak
YEREL HABERLER Erdoğan´ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.