Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’ndan Kariyer Fuarına tam destek

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı öncesinde KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ve KTÜ Kariyer, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu ve kariyer merkezi yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve gençlere büyük kurumsal firmalarda istihdam imkânı sağlayan Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı için çalışma başlatan Milletvekili Ayvazoğlu, “Doğu Karadeniz Kariyer Fuarını Trabzon ve bölgemiz için avantaja dönüştürmeliyiz. Bu fuar ile bölgemizin gençleri kariyer hedeflerine ulaşmak için ayağına gelen bu imkân ile bir nevi fırsat eşitliğini yakalıyor. Gençler açısından çok faydalı bulduğum bu organizasyona elimden gelen katkıyı sağlayacağım. Şehrimizin dinamikleriyle, sanayi ve iş dünyası ile görüşmeler yaparak daha fazla istihdam oluşturmak için seferberlik başlatacağız” dedi.

KTÜ’nün ev sahipliğinde bölgedeki 7 üniversitenin paydaşlığında 45 Mart 2022 tarihlerinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadyumunda gerçekleştirilecek bölgesel kariyer fuarına destek olmak için Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, “Kariyer fuarı bölgemizdeki gençler adına çok önemli bir etkinlik. Tüm meslek gruplarına yönelik yüzlerce firmanın yer alacağı bu fuarda yaklaşık 20 binin üzerinde mezun ve mezun adayların iş ve staj fırsatları ayağına gelecek. Kurumsal firmalar da aracı olmaksızın bu fuar vasıtasıyla daha az maliyetle bölgemizin girişimci ve yetenekli gençlerine doğrudan ulaşarak nitelikli insan kaynağı ile şirketlerini güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

Kariyer fuarına daha fazla firmanın katılması için hızlı bir şekilde girişimlere başlayan Milletvekili Ayvazoğlu ilk olarak Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan ile görüşerek Ticaret Borsası ve üye kuruluşlarının katılımları için Başkan Ergan’dan destek sözü aldı.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu ve Kariyer Merkezi Yöneticileri Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’na üniversite öğrencileri ve bölge gençleri adına destekleri için teşekkür etti.

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde; Artvin Çoruh Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 7 paydaş üniversite ile gerçekleştirilecek olup tüm üniversitelerin öğrenci ve mezunlarına da açık olacak.

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