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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi getiriyor

DHA

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi getiriyor


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Spor Toto Süper Lig´de Trabzonspor transferde de hız kesmiyor. Bordo mavili kulüp, Bayern Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi sözleşme imzalamak için kente çağırdı.Trabzonspor, genç santrafor Emrehan Gedikli transferinde son aşamaya geldi. Bordo-mavililer Almanya´nın Bayern Leverkusen takımında forma giyen 18 yaşındaki Emrehan Gedikli´yi renklerine bağlamak için kente davet etti. Leverkusen altyapısında yetişen 2003 doğumlu oyuncunun Almanya´dan İstanbul aktarmalı olarak bu gece Trabzon´da olması ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Güncel piyasa değer 1 milyon Euro olan Gedikli´nin Bayern Leverkusen ile sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek.9´UNCU TRANSFERTrabzonspor, Emrehan Gedikli´yle anlaşma sağlanması halinde Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen´in ardından 9´uncu transferini gerçekleştirmiş olacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-06 13:40:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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