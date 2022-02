Kıbrıs’ta ‘13. Hamsi Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu Festival kapsamında Trabzon’dan Kıbrıs’a 5 ton hamsi getirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Kültür Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen ‘13. Hamsi Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadeniz Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’ne Trabzon Büyükşehir Belediyesi damga vurdu. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen festivale KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KKTC Türkiye Başkonsolosu Ali Murat Başçeri, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Aslan Güner, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek ve Kıbrıs’ta yaşayan binlerce Karadenizli katıldı. Festival kapsamında Trabzon’dan Kıbrıs’a 5 ton hamsi getirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yavru Vatan’da hemşehrileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Malumlarınız üzere pandemi nedeniyle festivalimize 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Bu iki yılda sizleri, kıymetli Kıbrıslı kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi çok özledik. Şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Karadeniz Kültür Derneğimizle birlikte 13. Hamsi Festivalimizi yeniden gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

“Bugün size Türkiye’den Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 84 milyon kardeşinizin ve Trabzonlu hemşehrilerinizin kucak dolusu selamlarını getirdim” diyen Başkan Zorluoğlu, “Size Çaykara’nın, Of’un, Sürmene’nin, Araklı’nın, Maçka’nın, Vakfıkebir’in, Akçaabat’ın, velhasıl Trabzon’un 18 ilçesinin güzel insanlarının muhabbetlerini getirdim. Sizlere Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğup büyüdüğü kadim şehir, Karadeniz’in göz bebeği Trabzon’un selamlarını getirdim. Bu birlik ve beraberliğiniz, dayanışmanız ve coşkunuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Karadeniz’imizin güzelliklerinin, Kıbrıs’ımızın güzellikleriyle buluştuğu bu anlamlı festivalin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıbrıs’a ayak bastığımız andan itibaren bizlere gerçekten büyük bir muhabbetle gönülden ev sahipliği yaptınız. Bu muhteşem misafirperverlik dolayısıyla hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, başta Karadeniz Kültür Derneğimiz ve onun değerli başkanı Murat Zeki Civelek olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim bir söylemim, bir iddiam var. Diyorum ki ben sadece, Trabzon’daki hemşehrilerimin değil, yeryüzündeki tüm Trabzonluların belediye başkanıyım. Bu manada göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hemşehri dernek ve vakıflarımızla sıkı bir iletişim içindeyiz. Birçok faaliyeti hem Trabzon’da hem de değişik şehirlerimizde beraber gerçekleştiriyoruz. Bu güzel festival de bu vizyonumuzun bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Şöyle bir baktığımda bazı arkadaşlarımızın üzerinde, Trabzonspor’umuzun formasını görüyorum. Dün akşam maçı da burada beraber izledik ve güzel bir galibiyet aldık. Bu sene şampiyonuz değil mi sevgili Trabzonlular? İnşallah şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Birlikte horon tepecek, şampiyonluk şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz” şeklinde konuştu.



KKTC Başbakanı Sucuoğlu teşekkür etti

Festivale katılan KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da yaptığı açıklamada, “Değerli Karadenizli vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz festivalimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yıllardır Karadeniz hamsi festivaline hep katıldık. Kültürel zenginliklerimize hep beraber sahip çıktık. Karadenizliler olarak bu vatan için çok mücadele ettiniz. Ülke olarak kalkınmamızda hep var oldunuz. KKTC’de özellikle çalışkan koyduğu hedefe odaklı olan Karadenizli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. KKTC Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak kaderi paylaşan iki ayrı devlet ama tek millettir. Birlikteyiz tek tırnağız ve hep de öyle devam edecek. Ben özellikle bugün ve önümüzdeki günlerde ekonomik anlamda inşallah sizlerle sizlerin katkısı ile ekonomimizi hedeflediğimiz noktalara ulaştıracağız. Sizler varsanız bizler varız. Bizlerin görevi sizlere hizmet getirmektir. Sizlerin sorunlarını çözmektir. Kapımız her zaman açıktır. Sorunlarınız bizim sorunumuzdur. Sıkıntılarınız bizim sıkıntımızdır. Bu festivalde Karadeniz’imizin güzelliklerini horunu, hamsiyi birlikte tadacağımız güzel bir gün olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından horon ve tiyatro gösterileri ile doyasıya eğlenen vatandaşlar, sanatçı Sinan Yılmaz’ın konseriyle keyifli anlar yaşadı.

