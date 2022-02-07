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Trabzonspor'da gözler Marek Hamsik'in sağlık durumunda

İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, 'onunla başka, onsuz başka bir oyun' dediği Marek Hamsik için bordomavili kulübün sağlık ekibi seferber olmuş durumda. Avcı, tecrübeli oyuncudan gelecek güzel haberleri bekliyor.

Trabzonspor'da gözler Marek Hamsik'in sağlık durumunda

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, 'onunla başka, onsuz başka bir oyun' dediği Marek Hamsik için bordomavili kulübün sağlık ekibi seferber olmuş durumda. Avcı, tecrübeli oyuncudan gelecek güzel haberleri bekliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda DG Sivasspor ile 11 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan ve ardından GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Hamsik'in, İH Konyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada sahada olabilmesi için sağlık ekibi adeta seferber olmuş durumda.
Baldırındaki ağırlar geçmeyen, çalışmalarını salonda sürdüren Marek Hamsik, Trabzonspor'un en yakın rakibi Konyaspor ile oynanacak olan maçta sahada olabilmek için yoğun bir çaba harcıyor. Bordomavililerin, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta yokluğu fazlasıyla hissedilen 34 yaşındaki futbolcunun olmadığı söz konusu maçlarda rakipler daha çok topa sahip oldu.

"Onunla başka, onsuz başka bir oyun"
Trabzonspor'da, sağlık ekibi Hamsik'i Konyaspor müsabakasına yetiştirmek için yoğun mesai harcarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da yıldız ismin durumuna göre orta saha kurgusunu netleştirecek. Marek Hamsik'in oynama isteğine karşılık oyuncusunun durumunu yakından takip eden deneyimli teknik adam, yıldız ismi ağırlarının koşu kalitesini etkilemesinden dolayı yüzde 1 risk ihtimalini bile göze almıyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Onunla başka, onsuz başka bir oyun oluyor. Oyun içindeki detayları bazen oyuncular belirliyor” diyerek Hamsik'in oyun içerisindeki önemini vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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