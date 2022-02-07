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Türkiye genelinde 40 merkezden biri olan Trabzon’da Turkovac aşısı uygulaması bu sabah başladı

İHA

Turkovac aşısı Faz3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanan 40 merkezden biri olan Trabzon'da ilk Turkovac aşısı uygulaması bu sabah itibariyle başladı.

Türkiye genelinde 40 merkezden biri olan Trabzon’da Turkovac aşısı uygulaması bu sabah başladı

Turkovac aşısı Faz3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanan 40 merkezden biri olan Trabzon’da ilk Turkovac aşısı uygulaması bu sabah itibariyle başladı.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ülke genelinde yüz güldürücü sonuçlarının alındığı Turkovac aşısının Trabzon’da da uygulamaya başlandığını belirterek ”İnşallah vatandaşımızın duyarlılığı ile birlikte aşının kullanımını tamamen sağlamış olacağız” dedi.
Trabzon İlk Turkovac aşı uygulaması sabah saatlerinde Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Fatih Sağlık Hayat Merkezi binasında uygulamaya başlandı. Sabah saatlerinde itibaren randevusuna alarak aşısını vurulmaya gelenler arasında AK Parti Trabzon İl Başkan vekili Ömer Topaloğlu da yer alırken, Topaloğlu, dünyada aşısını üreten 9 ülkeden birinin Türkiye olduğunu hatırlattı.
Topaloğlu, “Allah’a ne kadar hamt etsek azdır. Yaklaşık bir aydır üçüncü doz hatırlatma aşımızı olmak için bekliyorum. Bugün randevu açıldı hemen Turkovac aşımızı vurulduk. Büyük bir gururla büyük bir mutlulukla dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri olarak hemen geldik kendi aşımızı vurulduk. Bütün vatandaşlarımıza Trabzonlu hemşerilerimize bir an önce özellikle de Turkovac aşılarını vurulmaya davet ediyorum” dedi.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Turkovac aşısının şimdilik Numune kampüsü Fatih Sağlık Hayat Merkezi binasında uygulanmaya başlandığını belirterek “Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünde Faz3’ü yapmıştık. Ülke genelinde yüz güldürücü sonuçlar almıştık şimdi de hızlı kullanım onayı ile birlikte ülkemizde şehir hastanelerinde başlamış olan Turkovac aşısı uygulamasını bugün itibariyle şehrimizde başlatmış olduk. Sabah saatlerinde ilk randevularımız geldi aşıların yapılmasına devam ediyoruz. İnşallah vatandaşımızın duyarlılığı ile birlikte aşının kullanımını tamamen sağlamış olacağız. Bundan sonraki süreçte vatandaşımız üç tür aşıyı da kullanabilir durumda olacak. Hem Sinovac hem Biontech hem Turkovac. Bu kadar tercih şansımız varken Korona'yı tercih etmeyelim. Sonuçta vatandaşımızın tercihi önemli. Hangi aşıyı tercih ederse biz onun yapılmasıyla ilgili tedbirlerimizi almış durumdayız. Burada sadece şimdilik Turkovac aşısını yapıyoruz. Daha sonraki süreçte tekrar değerlendirme yapacağız” diye konuştu.
Aşı uygulamasında yüzde 80’in üzerinde olduklarını kaydeden Usta, “Yüzde 80’nin üzerinde aşı uygulamasını yaptık ama belli yaş grubunda aşıda yine bir hareket bekliyoruz. İnşallah Turkovac bu anlamda da bize avantaj sağlayacaktır. 18 yaş üzeri vatandaşlarımızın eksik olan aşılarını yapmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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