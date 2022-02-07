Emrehan Gedikli, bordo-mavili formayla büyümüş

Trabzonspor'un, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'nin adeta bordomavili takımın formasıyla büyüdüğü ortaya çıktı.

Trabzonspor, gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Emrehan Gedikli'yi renklerine bağlayan bordomavili kulübün, 18 yaşındaki forvetle uzun süreli sözleşme imzalaması bekleniyor.



"Çok gururlandım, heyecanlandım"

70 yıllarda Almanya'ya giden Trabzonlu ailenin çocuğu olan Emrehan Gedikli'nin, küçük yaşlarda üzerinde Trabzonspor formasıyla çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

Trabzonspor'dan teklif geldiğinde çok gururlandığını ve heyecanlandığını belirten başarılı oyuncu, "Şampiyonluk yaşamak istiyorum tabii ki fakat takıma destek vermek, katkıda bulunmak için geldim. Ama Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğum için buradayım" dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.