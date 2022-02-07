Sel\u00e7uk BA\u015eAR\/TRABZON, (DHA)KORONAV\u0130R\u00dcSLE\u00a0m\u00fccadeleye kar\u015f\u0131 yerli imkanlarla geli\u015ftirilen Turkovac a\u015f\u0131s\u0131, Trabzon da \u00e7e\u015fitli hastanelerde uygulanmaya ba\u015fland\u0131. Kentte sistem \u00fczerinden randevu alan vatanda\u015flar a\u015f\u0131 olmak i\u00e7in hastanelere ba\u015fvurdu.\u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hakan Usta, Turkovac a\u015f\u0131 randevular\u0131n\u0131n cumartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren a\u00e7\u0131k oldu\u011funu belirterek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\u00a0 Turkovac T\u00fcrk a\u015f\u0131s\u0131 olarak hizmete sunulmu\u015f oldu. Daha \u00f6nce biz faz 3 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda rol alm\u0131\u015ft\u0131k. Trabzonspor formalar\u0131 vererek i\u015fi renklendirmi\u015ftik. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 bir nebze olu\u015fturmu\u015ftuk. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z duyarl\u0131 olarak a\u015f\u0131 randevusu ald\u0131lar. Bug\u00fcn de a\u015f\u0131lar yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Umutluyuz 2 tane a\u015f\u0131m\u0131z vard\u0131. Bunun yan\u0131na Turkovac T\u00fcrk a\u015f\u0131s\u0131 eklendi. Bu kadar a\u015f\u0131dan sonra insanlar\u0131n Covid olmay\u0131 istemeyeceklerini umut ediyoruz. A\u015f\u0131yla birlikte kendilerini koruyacaklar\u0131n\u0131n beklentisindeyiz. Son yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalara g\u00f6re say\u0131n bakan\u0131m\u0131z bunu duyurmu\u015ftu, Sinovac\u00b4tan daha etkin oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \u00c7al\u0131\u015fmalar bunu do\u011frulad\u0131. G\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla her bir insan\u0131m\u0131z\u0131n Turkovac a\u015f\u0131 yapt\u0131rmas\u0131 bizim arzu ve beklentimiz. `0-4 YA\u015e GURUBUNDA DA HASTALARIMIZ VAR\u00b4Yo\u011fun bak\u0131mlarda her ya\u015ftan hastan\u0131n oldu\u011funu ifade eden Usta, \u015f\u00f6yle devam etti: Trabzon, vaka art\u0131\u015flar\u0131yla birlikte Karadeniz B\u00f6lgesi ile birlikte hep yukar\u0131larda seyrediyor. Yine binin \u00fczerinde vakalar\u0131m\u0131z var. Hen\u00fcz a\u015fa\u011f\u0131ya do\u011fru y\u00f6nelmedi. \u0130n\u015fallah \u0130stanbul\u00b4da oldu\u011fu gibi bizim de vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n a\u015fa\u011f\u0131ya do\u011fru inmesini bekliyoruz. Bu sabah itibar\u0131yla vaka say\u0131lar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda, 04 ya\u015f gurubunda da hastalar\u0131m\u0131z var. Bu 8 hastan\u0131n 4\u00b4\u00fc yo\u011fun bak\u0131mda yat\u0131yor. 55 ya\u015f \u00fczeri y\u00fczde 75 vakam\u0131z var. 40-50 ya\u015f gurubunda 22 hastam\u0131z var. \u0130nsanlar her ya\u015f gurubunda hasta olabiliyor. Dolay\u0131s\u0131yla herkesin kendisini korumas\u0131 gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz\u0131m\u0131z. A\u015f\u0131 hakk\u0131 olan her vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 olarak bu illetten \u00fclkemizi, vatan\u0131m\u0131z\u0131 milletimizi kurtarmalar\u0131n\u0131 bekliyorum. Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z bu s\u00fcre\u00e7te \u00e7ok yoruldu. Tam 2 y\u0131l ge\u00e7ti. Bu s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde her g\u00fcn neredeyse 100 sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131m\u0131z Covid testi pozitif olarak g\u00f6rev d\u0131\u015f\u0131 kal\u0131yor. Vatanda\u015f\u0131m\u0131zdan istirham\u0131m\u0131z bu a\u015f\u0131 olay\u0131nda duyarl\u0131 olsunlar. `TURKOVAC I BEKLED\u0130M Turkovac a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 bekledi\u011fini belirten\u00a0Ahmet K\u00f6ken, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131m\u0131z yerli a\u015f\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrekli s\u00f6yl\u00fcyordu. Onun i\u00e7in hi\u00e7 a\u015f\u0131 vurulmad\u0131m Turkovac a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 bekledim. Bug\u00fcne nasip oldu. Randevu sistemine kay\u0131t yapt\u0131rd\u0131m. A\u015f\u0131m\u0131 yapt\u0131rd\u0131m \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr. Bu s\u00fcreci yerli a\u015f\u0131m\u0131zla birlikte atlat\u0131r\u0131z diye konu\u015ftu.Ay\u015fe Turan ise, 2 ayd\u0131r yerli a\u015f\u0131y\u0131 bekliyordum. 2 tane BioNTech\u00a0vurulmu\u015ftum. Herkes gelip a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 vurulsun. Yerli a\u015f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla vurulal\u0131m ifadelerini kulland\u0131.DHA-Sa\u011fl\u0131k T\u00fcrkiye-Trabzon \/ Merkez Sel\u00e7uk BA\u015eAR2022-02-07 11:56:22