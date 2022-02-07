Trabzonspor ile İstanbul'un üç büyükler arasında tarihi fark

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a şampiyonluk yarışında önemli bir fark atmış durumda.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 24 karşılaşma sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi bir maç eksiği bulunan Konyaspor'la arasında 9 puan olan bordomavililer, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte önemli bir farka imza atmış durumda.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 20, Galatasaray'a 29 puan fark

Üç büyükler arasında bordomavililerin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 37 puan topladı. 6. sırada yer alan İstanbul ekibinin, Trabzonspor ile arasındaki fark ise 20.

Beşiktaş, aynı süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Süper Lig'de 7. basamakta bulunan siyahbeyazlıların, Karadeniz ekibiyle puan farkı da 20.

Galatasaray ise oynadığı 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Sarıkırmızılılar, 28 puan toplarken, bordomavililere de 29 puan uzakta.



İstanbul takımlarına yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un 6 takımına karşı oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı. Bordomavililer, Galatasaray ile sahasında 22 berabere kalırken, deplasmandan 21 galip ayrıldı. Kasımpaşa'yı, iki maçta da 10'lık skorlarla geçen Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'yi 31, Beşiktaş'ı 21, Fatih Karagümrük'ü 20 mağlup etti, Medipol Başakşehir karşılamasında ise sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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