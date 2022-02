Dorukhan Toköz: Böyle bir futbol şehrine gelmeyi reddedemedim

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, bordo-mavili ekibe transfer olmasında teknik direktör Abdullah Avcı´nın önemli etkisi olduğunu belirterek, "Ben Avrupa´ya gitmek istiyordum. Hocamızın bana söylediği şeyler beni çok etkiledi. Böyle bir camiaya gelmek ve böyle bir futbol şehrine gelmeyi de reddedemedim ve buraya geldim" dedi.Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Dorukhan Toköz, Trabzonspor Dergisi'nin 193´üncü sayısı ve sosyal medya platformuna açıklamalarda bulundu. Futbola yönelik becerisini ailesinin keşfettiğini anlatan oyuncu, "Mahalle ve okulumuzda küçük yaşlarda oynarken annem, babam, aile yakınlarımız yetenekli olduğumu ve futbolcu olabileceğimi söylüyormuş. Ben bunu ilk Eskişehirspor´da altyapıya yazıldığım zaman keşfetmiştim. O yaşlarda kaptanlık yapmaya başladım ve her şey iyi gidiyordu. Ben de o zaman futbolcu olacağımı düşünmeye başlamıştım" dedi."KANIMIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞIRIM"Kendisini hem defans hem de hücum olarak iki yönlü oynamaya çalıştığını "Kanımın son damlasına kadar savaşırım" sözleriyle ifade eden orta saha oyuncusu mücadeleci oyun tarzını, "Örneğin bazı maçlara iyi başlayamayabiliyoruz ama saha içerisinde mücadele ettiğini gören takım arkadaşların da seninle birlikte mücadele etmeye çalışıyor bazen sen onlar için mücadele etmeye çalışıyorsun. O yüzden ne olursa olsun sahada yüzde yüzünü vermen gerekiyor" ifadelerini kullandı. "HOCAMIZIN SÖYLEDİĞİ ŞEYLER BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Dorukhan Toköz, Trabzonspor´a transfer sürecinde teknik sirektör Abdullah Avcı´nın önemli etken olduğunu, "İlk başta menajerimle konuşurken ben Avrupa´ya gitmek istiyordum. Öyle bir planımız vardı. Ama Trabzonspor´un benimle ilgilendiğini ben Abdullah hocadan öğrendim. Abdullah hoca beni aradığında çok sevindim. Abdullah hocayla zaten daha önce de çalışmıştık. Hocamızın bana söylediği şeyler beni çok etkiledi. Böyle bir camiaya gelmek ve böyle bir futbol şehrine gelmeyi de reddedemedim ve buraya geldim" dedi."HAVAALANINDA BENİ UĞURCAN KARŞILADI"

Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluğu çok istediğini ve kulübe bağlı olduklarını anlatan Toköz, sezon başında kente geldiğinde kendisi takım arkadaşlarının karşıladığını, "Uğurcan, Ömür, Parmak, Hüseyin hepsi benim yakın arkadaşlarım. Başka yakın arkadaşlarım da var. İlk havaalanına geldiğimde zaten beni Uğurcan karşıladı. Onunla beraber ev baktık beraber dolaştık. Zaten şuanda da Uğurcan ve Erce ile birlikte aynı sitedeyiz, hepimiz komşuyuz" şeklinde konuştu. "BAŞARIMIZIN NEDENİ TAKIMDAŞLIK"

Takım başarısında sevgi ve saygının önemli olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

"Bir takımın başarısındaki en önemli etken bence takımdaşlıktır zaten. Herkesin takımda birbirine saygı duyması ve bir o kadar da sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim takım için en önemlisi de herkesin birbirine çok saygı duyması ve aynı zamanda da çok seviyor olmasıdır. Herkes birbirinin iyi futbolcu olduğunu biliyor, elinden geleni yaptığını biliyor. Ortam olarak bu durum çok iyi oluyor yani kulüpte antrenmanımız veya tedavimiz bittikten sonra bile arkadaşlarımızla birlikte vakit geçiriyoruz. Yabancı, Türk fark etmeksizin herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor ve başarımızın sırrı da bence buradan geliyor. Hocaların verdiği teknik, taktik ne kadar iyi olursa olsun takımdaşlık olmadığı zaman başarı çok zor olur ve bizim de başarımızın nedeni bu."

"MEVKİİ ÇOK FARK ETMİYOR"

Teknik direktör Abdullah Avcı´nın kendisini farklı mevkilerde oynatmasını değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Ben 6 numara ve 8 numara oynuyorum zaten orta sahada. O zaman Peres sakattı ve sağ beke ihtiyaç vardı. Sanırım Serkan´ın da bir sakatlığı vardı. Ben oynadım. Daha öncede oynamıştım. Bir gün başka bir mevkide ihtiyaç olursa orada da oynarım. Mevkii çok fark etmiyor açıkçası. Sonuçta sahaya çıkıp elinden geldiğini yaptığın zaman insanlar bunu görüyor. O yüzden ben mevkii fark etmeksizin elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben normalde 8 numara oynuyorum. 8 numarada rahatım. 8 veya 6 numara. Başka mevkii söylemek gerekirse de ihtiyaç olduğu zaman sağ bek veya stoper oynayabiliyorum" dedi."OYUNCULARIMIZIN KALİTESİ ÜST SEVİYEDE"

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor´un yaşadığı süreçte karşılaşabileceği zorlukları değerlendiren oyuncu, "Biz şampiyon olduğumuzda puan farkı ile öndeyken arkadan puan farkını kapatıp gelen takımlar oldu ve biz gol averajı ile şampiyon olduk. O yüzden ne olursa olsun bizim kendimizi düşürmememiz gerekiyor. Şampiyon olduk bitti demememiz, puan farkı fazla diye rahat hareket etmememiz gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun arkadan gelen iyi takımlar var. Ve matematiksel olarak fark bitmeden şampiyon oldum diyemezsin. Biz bunun rehavetine kapılmadan elimizden geldiğince son haftaya kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"LİDERLİK İNANILMAZ HEYECANLI"

Trabzonspor´un Süper Lig´de lider konumda olmasının ve şampiyonluk yolunda ilerlemesini `heyecan verici bir durum´ olarak tanımlayan Dorukhan şunları söyledi:

"Şampiyon olduktan sonraki durum zaten inanılmaz güzel. Ama onun için şuan bunun kahrını çekmek zorundayız. Çünkü hayatımızda bir pandemi durumu var ve kendine ekstra dikkat etmek zorundasın. Daha fazla dikkatli olmak ve daha fazla çalışmak zorundasın. Öndesin diye durursan arkadaki rakipler seni yakalayabilir. Hiç durmadan çalışmamız ve bu performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bunların dışında da liderlik inanılmaz heyecanlı ve mutluluk verici bir şey."

"MİLLİ TAKIM OLARAK ÇOK KALİTELİYİZ"

Türkiye A Milli Takımı´ndaki teknik direktör değişikliğini ve yen hedeflerini değerlendiren Toköz, "Ben Fransa maçından önce Konya´da `´Türklerin yenemeyeceği takım yoktur.´´ diye bir açıklama yapmıştım. İnsanlar buna çok fazla inanmamıştı. Ama biz Fransa´yı 2-0 yendik. Milli takım olarak biz çok kaliteli ve iyi bir takımız. O yüzden ben bizim yenemeyeceğimiz takım olmadığını düşünüyorum. O gün istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek bizim yenemeyeceğimiz takım yoktur. Tabii ki bu maçların hiçbiri kolay maçlar değil" diye konuştu.

"ÇALIŞMAK BU İŞİN TEMELİ"

Altyapıdan yetişen oyunculara tavsiyelerde bulunan Dorukhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok çalışsınlar. Bu çok klasik herkes bunu söyler ama gerçekten çok çalışsınlar. Ben yirmi yaşına kadar tatile çıkmadım. Her yaz fazla fazla antrenman yaptım. Yazın dinlenme dönemlerinde bile antrenman yaptım. Benden daha yetenekli, daha önde olan bir sürü futbolcu vardı, üzülerek söylüyorum ama o arkadaşlarımın bazıları şimdi üçüncü ligde, bazıları daha alt ligde, bazıları futbolu bıraktı. Çünkü çalışmak bu işin temeli. Ne kadar fazla çalışırsan, ne kadar fazla tekrar yaparsan artık futbolumuzda yetenek kadar dinamik olmak, güçlü olmakta önemli. Ve bunu kendin başarabilirsin. O yüzden ne kadar fazla çalışırlarsa o kadar başarılı olurlar."

"BAŞARIMIZIN SIRLARINDAN BİRİ ABDULLAH AVCI"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı´nın oyun tarzını ve Avcı hakkındaki düşüncelerin paylaşan Toköz:

"Bu konuda Abdullah hocanın üstüne daha iyisinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim başarımızın sırlarından biri de bu. Takımda ne kadar iyi futbolcular olsa da bunu kullanmayı bilmedikten sonra bunların bir anlamı kalmaz. Bence bu iş futbol için çok önemli ve Abdullah hoca da bunu çok iyi biliyor. Abdullah hoca kendisini kanıtlamış bir insan. Çok büyük başarılar elde etmiş bir hoca. Hocalık olarak ne kadar iyiyse insan olarak da en az o kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. İlgilenmesi, konuşması, güler yüzü, elinden geldiğince anlayışlı olması, bizimle konuşması bence çok iyi" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR´A GELMESEYDİM AVRUPA´YA GİDECEKTİM"

Gelecek planlarında ilk hedefinin bu yıl şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Toköz, "Ben öncelikle bu sene şampiyon olmak istiyorum. İlk hedefim o. Bu sene şampiyon olduktan sonra ne olur ne biter nasıl şeyler gelişir bilmiyorum ama tabii ki her futbolcu Avrupa´da oynamak ister. Ben Trabzonspor´a gelmeseydim Avrupa´ya gidecektim. Orada ki teklifleri değerlendirecektim. Ama buraya gelmek nasip oldu. İnşallah oraya da gitmek nasip olur. Ben daha 25 yaşındayım. 13-14 sene daha futbol oynamak istiyorum. İlk önce bu iş bitsin ondan sonra futbolun içinde olurum diye düşünüyorum" dedi.

"FUTBOL DAHA ADALETLİ OLDU"

Futbol sisteminde bir şeyi değiştirmek isteyip istemediği sorusunu yanıtlayan Dorukhan, "Şuan için bir şey değiştirmek istemezdim. Özellikle VAR sistemi geldikten sonra futbol daha adaletli oldu. Futbol bence zaten hatalar oyunu. Hakemler de hata yapabilir biz de yapabiliriz. Hocalar yapabilir, yönetimler yapabilir herkes hata yapabilir. Ama VAR sistemi ile birlikte futbolun daha adaletli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şuan için gayet memnunum" diye konuştu.

"TAKIM ANTRENMANLARINA ÖNEM VERİYORUZ"

Uzun zamandır yalnız yaşadığını ve Trabzonspor´a geldikten sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladığını belirten Dorukhan, "Ailem Trabzon´u çok sevdi. Annemle babam şehri çok sevdikleri için de sık sık benim yanıma gelmek istiyorlar. Emekli de oldular artık. Onlarla yaşıyorum, onlarla vakit geçiriyorum. Dediğim gibi diğer takım arkadaşlarım da aynı sitede. Birbirimize gidip geliyoruz. Genellikle evdeyiz o yüzden çok fazla dışarıya çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.Dorukhan, formunu korumaya önem gösterdiğini belirterek, "Öncelikle takım antrenmanlarına önem veriyoruz. Eğer bir ağrımız varsa tedavi oluyoruz. Özel fitness hocalarımız var onlarla beraber çalışıyoruz. Boş zamanlarımda da dinlenerek formumu korumaya çalışıyorum" dedi.

"BİZİ DESTEKLEMEYİ BIRAKMASINLAR"

Son olarak taraftarlara seslenen Dorukhan, "Ne olursa olsun bize sabretsinler çünkü bizim oynadığımız futbol pas üzerine sabır gerektiren bir oyun. Ne olursa olsun bizi desteklemeyi bırakmasınlar. Çünkü takımda herkes elinden gelen her şeyi veriyor. Zaten taraftarlarımız her maça geliyor, stadı dolduruyor, bize destek veriyor onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar böyle destek verdikçe biz de iyi gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trabzonspor Kulübü´nden yayınlanan Dorukhan Toköz röportajıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-02-07 21:25:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.