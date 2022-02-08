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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat 15 ülke ile el ele

İHA

Akçaabat 15 ülke ile el ele

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği organizesinde, ‘Bir Lisan Bin İnsan’ projesi kapsamında Balkan Ülkelerinden, Kafkas Ülkelerinden, Doğu Türk Ülkelerinden ve Afrika Ülkelerinden gelen öğrenciler Akçaabat Belediyesince Akçaabat Folklor Derneği’nde ağırlandı.
Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Zimbabve, Cibuti, Çad, Mısır, Kenya ve Fas’tan gelen öğrenci gurubuna İlk olarak Akçaabat Folklor Derneği’nde kız ve erkek folklor ekibi ayrı ayrı horon gösterisi sundu. Ardından horonun birleştirici gücü, davul, zurna ve kemençe üçlüsünün muhteşem ezgileriyle turistlerle birlikte horon halkası kuruldu.
Horon gösterisinin ardından Hamam Çimeni Çarşısında bulunan Akçaabat Belediyesi’ne ait galeride bulunan M.Ö 2000M.S 2021 Akçaabat sergisini keyifle gezen kafileye Akçaabat’ın tarihi anlatıldı. Galeride savaş yılları eserlerinden 1900’lü yıllarda kadınların giydiği kıyafetlere, işledikleri el işlerine kadar eski belediye başkanlarından yine onların kullandıkları daktilo, sefertası gibi eşyalarına kadar birçok eser bulunuyor.
Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat horonun merkezi olarak anılan özünde horonun her çeşidini barındıran ve yüzyılların geleneksel halkoyunlarına öncülük eden bir ilçedir. Akçaabat adını, “Halk Danslarının Kaynaşma Merkezi Horunun Başkenti” olarak dünyaya duyurmuştur. Düğünlerde, kutlamalarda, asker uğurlamada ve törenlerde davul zurna veya kemençe eşliğinde horon oynanır. Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesinde yerini alan Akçaabat Horonumuzu ve Akçaabat'ımızı dünyaya tanıtmak adına bir program tertipledik. Programımız kapsamında ilçemize turlarla veya grup halinde gelen yerli veya yabancı turistlerimize Akçaabat Folklor Derneğinde Akçaabat Horonu eşliğinde karşılıyoruz ve onlara horon gösterisi sunuyoruz. Oluşturulan horon halkasına gelen misafirler de katılarak renkli görüntülere şahit oluyoruz. Folklor derneğinde horon gösterisinin ardından Belediyemiz tarafından açılan M.Ö 2000 M.S 2021 Akçaabat Adlı Müzeyi misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Müzemizde Akçaabat’ı geçmişten günümüze kadar adeta film şeridi gibi turistlerimize anlattıktan sonra onlara çay kahve ikramı yaparak memnun bir şekilde uğurluyoruz. Buradaki programımız her hafta uygulanıyor. Gelen turistler memleketlerine döndüğünde Akçaabat’ı, horonu ve burada yaşadıkları atmosferi anlatıyorlar. Bu etkinliğimiz duyuldukça yoğun talep gelmeye başladı. Her hafta Ülkemizin değişik yerlerinden hatta yabancı ülkelerden de turistleri burada ağırlıyoruz. Bugün de Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği organizesinde, Bir Lisan Bin İnsan projesi kapsamında, Balkan Ülkelerinden, Kafkas Ülkelerinden, Doğu Türk Ülkelerinden ve Afrika Ülkelerinden gelen öğrencileri burada ağırlıyoruz. Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Zimbabve, Cibuti, Çad, Mısır, Kenya ve Fas’tan gelen öğrencilerden oluşan öğrenci gurubumuz burada. Onlara da horon kültürümüzü, Akçaabat’ımızı anlatarak ikramlarımız sonrasında Akçaabat’ımızdan mutlu bir şekilde uğurlayacağız” dedi.

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