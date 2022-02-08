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Sümela'da DJ'lerin izinsiz klip çekimine soruşturma

DHA

Sümela'da DJ'lerin izinsiz klip çekimine soruşturma


Muhammet KAÇAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı Sümela Manastırı'nda, DJ'lerin klip çekimine müsaade eden Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Çekimin, bakanlık izni olmadan gerçekleştirildiği; müfettişlerin ise yarın kente geleceği öğrenildi.
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi ve organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple klip çekti. Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup, kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe, ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı. Görüntülerde, müziğe eşlik eden ekibin, manastırın farklı noktalarında dans ederek eğlendikleri anlar yer aldı. 
'DİSKOVARİ EĞLENCENİN NEYE FAYDASI VAR?'
Sümela'da klip çekimine tepki gösteren Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga ise 'Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an' başlığıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Çavga, "Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır?" dedi.
BAKANLIK İZNİ YOKMUŞ
DHA'nın haberinden sonra kamuoyunda tepkilere yol açan görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, soruşturma başlattı. Bakanlık onayı olmadan gerçekleştirildiği öğrenilen çekime izin veren Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı, müfettişlerin de yarın kente geleceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2022-02-08 17:10:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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