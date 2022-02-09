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Prof. Dr. Tevfik Özlü,”Omicron belki bu pandemiyi bitirmeyecek ama bu hastalığın sıradan bir hale gelmesine neden olacakmış gibi görünüyor” Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Omicron çok kolay bulaştığı için çok fazla vaka sayısına yol açtı, ancak çok şükür onunla paralel hastaneye ve yoğun bakım yatışları olmadı” “Sömestri tatili nedeniyle okullar kapanınca aileler bu vesile ile kentlerine, Anadolu’ya ziyaretlere gittiler ve virüsü de beraberinde götürdüler gibi görünüyor. Diğer kentlerde artış trendi olacak” “Şu an itibariyle dünyada vaka sayıları günde 4 milyonu yakın. Onun için tam dalganın ortasındayız” “Önümüzdeki günlerde bazı illerde artışların, bazı illerde de düşüşlerin görüleceğini umut ediyorum”

İHA

Prof. Dr. Tevfik Özlü,”Omicron belki bu pandemiyi bitirmeyecek ama bu hastalığın sıradan bir hale gelmesine neden olacakmış gibi görünüyor” Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Omicron çok kolay bulaştığı için çok fazla vaka sayısına yol açtı, ancak çok şükür onunla paralel hastaneye ve yoğun bakım yatışları olmadı” “Sömestri tatili nedeniyle okullar kapanınca aileler bu vesile ile kentlerine, Anadolu’ya ziyaretlere gittiler ve virüsü de beraberinde götürdüler gibi görünüyor. Diğer kentlerde artış trendi olacak” “Şu an itibariyle dünyada vaka sayıları günde 4 milyonu yakın. Onun için tam dalganın ortasındayız” “Önümüzdeki günlerde bazı illerde artışların, bazı illerde de düşüşlerin görüleceğini umut ediyorum”

Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Korona virüs varyantı Omicron’un, pandemiyi bitirmeyeceğini ancak bu hastalığın sıradan bir hale gelmesine neden olacakmış gibi göründüğünü belirtti.
Şu an itibariyle hastalığın giderek sıradanlaştığını kaydeden Özlü, “Omicron belki bu pandemiyi bitirmeyecek ama bu hastalığın sıradan bir hale gelmesine neden olacakmış gibi görünüyor. Şu an itibariyle hastalık giderek sıradanlaşıyor ve bu hastalık da diğer solunum yolu virüsleri gibi döngüsel bir hastalık haline gelecek diye düşünüyorum” dedi.
Özlü, Omicron’un çok kolay bulaştığı için çok fazla vaka sayısına yol açtığını ancak, onunla paralel hastaneye yatışları yoğun bakım yatışları olmadığını ifade ederek, bunun da sevindirici yanı olduğunu belirtti.
Şu an itibariyle dünyada vaka sayıları günlük 4 milyona yakın olduğunu bunun için dalganın tam ortasında bulunulduğuna dikkat çeken Özlü, önümüzdeki günlerde ülke genelinde bazı iller artışların bazı illerde de düşüşlerin görüleceğini umut ettiklerini söyledi.

Anadolu’da pek çok kentte vaka sayılarında bir artış var
Özellikle sömestri tatili nedeniyle okullar kapanması, ailelerin de bu vesile ile kentlerine giderek virüsü de beraberinde götürdüğünden artış trendi yaşanacağına dikkat çeken Özlü, “Genel itibariyle baktığımızda Anadolu’da pek çok kentte vaka sayılarında bir artış var. Omicron dalgası öncelikle İstanbul’da başlamıştı vaka sayıları inişe geçmiş durumda, Eskişehir’de azalma görülüyor. Bunlar dalganın erken başladığı iller ve burada pikini tamamlayıp inişe geçmiş görünüyor ama; diğer taraftan büyük kentlerden Anadolu’ya bir dağılma olduğu, özellikle sömestri tatili nedeniyle okullar kapanması aileler de bu vesile ile kentlerine, Anadolu’ya ziyaretlere giderek virüsü de beraberinde götürdüler gibi görünüyor. Diğer kentlerde artış trendi olacak. Erken dalganın başladığı kentlerde de vaka sayılarında düşüş görülecek ve bir süre sonra platoya ulaşacağımızı düşünüyorum ve daha sonra da iniş konumuna geçeceğiz. Dünyada da dalgalar erken başladığı ülkelerde pikin tamamlanıp inişe geçtiği görülebiliyor” diye konuştu.

Omicron çok kolay bulaştığı için çok fazla vaka sayısına yol açtı
Omicron’un çok kolay bulaştığı için çok fazla vaka sayısına yol açtığını ancak onunla paralel hastaneye, yoğun bakım yatışları olmadığını ifade eden Özlü, “ Omicron çok kolay bulaştığı için çok fazla vaka sayısına yol açtı. Ama çok şükür onunla paralel hastaneye yatışları yoğun bakım yatışları olmadı, bu sevindirici tarafı. Genelde hafif bir hastalık şeklinde atlatılıyor ama aşısızlarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ağır hastalık tablosu gelişebiliyor. Yoğun bakım yatışları, ölümler oluyor. Türkiye’de de günlük ölüm sayıları şu anda 250 civarında. Yani oransal olarak daha çok düşük olsa da; vaka sayıların çok fazla olması nedeniyle maalesef hastane doluluk oranlarında da yoğun bakım doluluk oranlarında da artış var. Maalesef ölümlerde de artış var. O bakımdan dikkatli olmak lazım. Ben; bunu hafif atlatırım diye düşünmeyin, siz belki hafif atlatabilirsiniz ama sizin hastalığı bulaştırabileceğiniz yanınızda, yakınınızda olanlar sevdikleriniz, yakınlarınız, dostlarınız, akrabalarınız, komşularınız sizin kadar şanslı olmayabilir. Onların ağır hastalığa yakalanmalarına, ölümlerine neden olabilirsiniz. O bakımdan tedbirli olmakta yarar var. Kişisel korunma tedbirleriyle bu dalgayı en az hasarla aşmaya çalışacağız. Onun için sosyal alanlarda mutlaka maskemizi takalım ve diğer insanlarla kapalı ortamlarda uzun süre birlikte olmamaya gayret edelim” dedi.

“Umarım bu pandeminin sonuna yaklaşmışızdır”
Omicronla birlikte hastalığın daha hafif bir forma dönüşmüş olması sevindirici olduğunu kaydeden Özlü, “Omicronla birlikte hastalığın daha hafif bir forma dönüşmüş olması sevindirici. Umarım bu pandeminin sonuna yaklaşmışızdır. Yazın gelmesiyle birlikte vaka sayılarında da azalma olması zaten beklenen bir durum. Omicron belki bu pandemiyi bitirmeyecek ama; bu hastalığın sıradan bir hale gelmesine neden olacakmış gibi görünüyor. Şu an itibariyle hastalık giderek sıradanlaşıyor ve bu hastalık da diğer solunum yolu virüsleri gibi döngüsel bir hastalık haline gelecek diye düşünüyorum. Şu an itibariyle dünyada vaka sayıları günde 4 milyonu yakın. Onun için tam dalganın ortasındayız şu sıralar çok dikkatli olmakta yarar var. Şu anda Türkiye’de vaka sayıları 90100110 bin civarında seyrediyor. Günlük değişimler çok önemli değil, haftalık vaka sayılarına baktığımızda bir artış trendi olduğunu görüyoruz. Bu ne kadar devam edecek ne zaman piki yakalarız onu tam olarak söylemek zor. Önümüzdeki günlerde bazı illerde artışların bazı illerde de düşüşlerin görüleceğini umut ediyorum” diye konuştu.

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