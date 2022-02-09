Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı, Trabzon’da üç kuşaktır süregelen resim geleneği örneklerini 1226 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği bir sergiyle İstanbul sanat çevrelerinin beğenisine sunuyor.

MKM Beşiktaş Çağdaş Galerisi’nde “Yolu Trabzon’dan Geçen Sanatçılar III” adı altında sergilenecek olan eserler, Trabzon’un kültürel ve sanatsal değerlerini korumak, geliştirmek ve tanıtmak isteyen vakfın düzenlediği üçüncü sergi organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Sergi, daha önce Şubat 2013’de 75 sanatçı 185 eserle ve Aralık 2016’da 113 sanatçı 224 eserle yine aynı mekanda izleyicileri ile buluşmuştu. 160 değerli sanatçının 272 eserinin yer alacağı sergi için kapsamlı bir katalog da hazırlandı.

Devlet adamı Necmettin Karaduman’ın önderliğinde başlatılan geleneksel hale gelen sergilerin üçüncüsünde Trabzon’da sanatın tohumlarını eken önemli hocaların ve kendilerini kanıtlamış değerli sanatçıların eserleri sergilenecek. Ayrıca, genç sanatçıların eserleri de sergide yer alacak.

“Yolu Trabzon’dan Geçen Sanatçılar III” Sergisi, Akatlar’da bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi içerisinde yer alan Beşiktaş Çağdaş Galerisi’nde, her gün saat 10:3018:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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