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Trabzon’da AFAD geçen yıl 59 olaya müdahale etti Müdahale edilen olaylarda 20 kişiye sağ, 35 kişiye yaralı, 14 kişiye ise ölü olarak ulaşıldı

İHA

Afet ve acil durumlara etkin, kalıcı ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurulan AFAD, Trabzon'da geçen yıl 59 olaya müdahale etti.

Trabzon’da AFAD geçen yıl 59 olaya müdahale etti Müdahale edilen olaylarda 20 kişiye sağ, 35 kişiye yaralı, 14 kişiye ise ölü olarak ulaşıldı

Afet ve acil durumlara etkin, kalıcı ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurulan AFAD, Trabzon’da geçen yıl 59 olaya müdahale etti.
Trabzon Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında arama kurtarma açısından kaybolma, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) mahsur kalma, ulaşım ve taşımacılık kazaları ile yapısal çökme olmak üzere toplam 59 olaya müdahale etti. Müdahale edilen olaylarda 20 vatandaşa sağ, 35 vatandaşa yaralı, 14 vatandaşa ise ölü olarak ulaşıldı. Müdahale edilen olaylarda hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ının trafik kazaları sonucu öldüğü belirtildi.

569 bin 395 kişiye eğitim verildi
AFAD İl Müdürlüğü, geçen yıl 188 kamu, 9 okul, 18 özel sektör, 15 dernek ve vakıf olmak üzere toplam 569 bin 395 kişiye afet farkındalık, arama ve kurtarma, tahliye, yangın, sivil savunma, KBRN, gönüllülük eğitimleri vererek, akabinde tatbikatlar düzenledi. 2021 yılı afet farkındalık eğitimi belediyelerde 2 bin 794 kişiye, üniversitelerde 30 bin 884 kişiye, İçişleri Bakanlığına bağlı 10 bin 898 kişiye, diğer bakanlıklara bağlı kurumlarda 475 bin 529 kişiye, diğer kurumlardan 40 bin 442 kişiye verildi. AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında 66 kişiye hafif arama ve kurtarma eğitimi, 113 kişiye çadır kurma eğitimi, 89 kişiye saha ve gönüllülük eğitimi, 189 kişiye eğitmen eğitimleri, 27 kişiye ilk yardım eğitimi, 38 kişiye sosyal yardım eğitimi olmak üzere toplam 522 kişiye eğitim verildi. 2021 yılında il genelinde 80 heyelan, 18 kaya düşmesi, 3 sel/su baskını/taşkın olmak üzere toplam 101 afet etüdü yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Afete Maruz Bölge ilan edilmesi amacıyla 11 adet jeolojik etüt raporu düzenlendi. Ayrıca kurumca daha önceden düzenlenen jeolojik etüt raporları eki haritada Afete Maruz Bölge ilan edilen alanlardan 3'ü tekrar incelenerek, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Afete Maruz Bölge Kararı kaldırıldı.

Onaylanan projeler
İl genelinde jeolojik etüt raporu kapsamında önleyici tedbirlerle ilgili Araklı ilçesi Kayaiçi Mahallesi'nde düzenlenen jeolojik etüt raporunda afet önleyici tedbir olarak önerilen kaya ıslahı önlem projesi hazırlanarak, onaylandı. Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'nde düzenlenen jeolojik etüt raporunda afet önleyici tedbir olarak önerilen kaya ıslahı önlem projesi hazırlanarak, onaylandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 29.12.2020 tarih ve 2020/2 sayılı İRAPHazırlama Genelgesi gereği İRAP çalışmaları kapsamında tüm kurum/kuruluş ve STK’lar ve üniversitelerin katılımı ile 5 modülden oluşan Trabzon İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanarak, 22 Ekim 2021 tarihinde valilik oluru onaylandı. 17 Haziran 2021 tarihinde AYDES üzerinden Trabzon2021 TAMP Bölgesel Düzeyde Masa Başı Tatbikatı yapıldı. Tatbikat, Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan senaryosu dikkate alınarak planlandı. İyileştirme çalışmaları kapsamında Yomra ilçesi Gürsel Mahallesi'nden 61 konut, Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden 47 ve BeşikdüzüKorkuthan Mahallesi'nden 1 konut olmak üzere toplam 109 konut hak sahibi ailelere teslim edildi. Arsin ilçesinde 20, Çarşıbaşı ilçesinde 2, Hayrat ilçesinde 7, Of ilçesinde 8 ve Yomra ilçesinde 2 olmak üzere toplam 39 afetzede aile için hak sahipliği çalışması tamamlandı. Hak sahibi olup iskanları sağlanan 56 ailenin yer seçimi çalışmaları tamamlandı. 17 belediye sınırları içinde 328 noktada altyapı hasarı yapılarak, belediyelere Afet ve Acil Durum Faaliyetleri Ödeneği aktarıldı. Afetler sonucu açıkta kalan 94 aileye ödeme yapılmak üzere kaymakamlıklara Afet ve Acil Durum Faaliyetleri Ödeneği aktarıldı. Afet önleyici tedbir kapsamında 93 istinat duvarı yapıldı. Araklı'nın Kayaiçi Mahallesi ve Çaykara'nın Uzungöl Mahallesi'ndeki kaya ıslahı projeleri tamamlanarak, 2022 yılı yatırım programına teklif edildi.

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