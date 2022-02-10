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Trabzonspor´da rota yeniden Konyaspor

DHA

Trabzonspor´da rota yeniden Konyaspor


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Ziraat Türkiye Kupası´nda rakibi Altaş Denizlispor´u 2-1 mağlup edip, çeyrek finale yükselen Trabzonspor, rotayı yeniden lige çevirdi. Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor´u ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, biletleri günler öncesinden tükenen karşılaşmaya moralli çıkıp, alacağı 3 paunla zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor.
Ziraat Türkiye Kupası´nda Altaş Denizlispor´u yenerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor, gözünü lige çevirdi. Ligde rakipleriyle açık ara farkla zirvede olan bordo mavililer 2 kupayı birden müzesine götürüp, taraftarını mutlu etmek istiyor. 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor´u evinde ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, biletleri günler öncesinden tükenen karşılaşmaya moralli çıkıp, alacağı 3 puanla zirvedeki yerini de perçinlemeyi hedefliyor.
Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda yaptığı rotasyonla Uğurcan Çakır, Marek Hamsik, Nwakaeme, Edin Visca, Dorukhan Toköz gibi as oyuncular dinlendirilirken fazla forma şansı bulamayan oyuncular ve yeni transferler performanslarını sergiledi.
KOUASSİ UMUT VAAT EDİYOR
Trabzonspor´un devre arasındaki ilk transferi Jean Evrard Kouassi ligin 24´üncü haftasında oynanan Kasımpaşa maçında kadroda yer almış fakat forma şansı bulamamıştı. 2021 yılı Ağustos ayından bu yana hiçbir kulüp takımında resmi maça çıkmayan Kouassi, ilk kez 11´ler arasında çıktığı maçta çeyrek finali getiren gole imzasını attı. Çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydeden Kouassi´nin performansı beğeni alırken ilerleyen günlerde oynanacak karşılaşmalar için umut vaat etti. Kouassi'nin maçın 69'uncu dakikasında attığı kafa golü de ofsayt takılarak geçerli sayılmadı.
ENİS BEĞENİLDİ
Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Enis Destan da ilk kez sahaya çıkan oyuncular arasında yer aldı. Devre arasında Altınordu´dan transfer edilen genç forvet, mücadeleci oyunuyla beğeni topladı. Sahada kaldığı 69 dakika boyunca performansıyla olumlu sinyaller veren genç oyuncu, istekli oyununa rağmen topla fazla buluşamadı. Yerini Puchacz´a bırakarak sahadan ayrılan Destan, oyun gelişimini sürdürmesi halinde kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkma fırsatını ilerleyen günlerde yakalayabilecek.
GENÇLER KULÜBEDE BEKLEDİ
Trabzonspor´un Bursaspor´dan transfer ettiği Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıparmak da Altaş Denizlispor kadrosunda yer alan oyunculardandı. İlk kez kadroya giren ve yedekte bekleyen gençler dün akşamki karşılaşmada forma şansı bulamadı.
AHMETCAN İLK KARTINI GÖRDÜ
Altyapıdan yetişen ve yeteneğiyle dikkat çekerek A takıma yükselen Ahmetcan Kaplan da dün akşam forma giyen genç yeteneklerden biriydi. A takıma geçtikten sonra 4 kez Süper Lig, 2 kez Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan genç stoper, profesyonel kariyerinin ilk sarı kartını Altaş Denizlispor karşılaşmasında gördü. Taraftarın beğenisini kazanan Ahmetcan Kaplan da bordo-mavililerin gelecek vaat eden oyuncuları arasında kendisini gösteriyor.
TÜRKMEN´İN İLK GOLÜ VE ÖZRÜ
GZT Giresunspor maçının 32´nci dakikasında oyundan alınınca kenarda bekleyen Puchacz´ın elini sıkmadan direkt soyunma odasına giden ve şimşekleri üzerine çeken Hüseyin Türkmen, maçta gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray maçında yer almamıştı. Cezası bitmesine rağmen 24´üncü haftada oynanan Kasımpaşa maçında kadro dışı kalan Türkmen, Altaş Denizlispor karşılaşmasında ilk 11´de sahaya çıktı. 2017 yılından beri Trabzonspor´da forma giyen ve bu sezon 8 Süper Lig, 2 kez de Türkiye Kupası maçına çıkan stoper, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü atmayı başardı. Maç sonunda konuşan Türkmen, GZT Giresunspor maçındaki tavrınla ilgili, "Giresunspor maçında yüksek tansiyondan kaynaklı, yaşanmaması gereken bir şey yaşandı. O anlık bir tepkiydi. Takımdan ve camiadan özür dilerim, dilemiştim de zaten" dedi.
ROTA YENİDEN KONYASPOR
Çeyrek finale adını yazdırarak rotasını yeniden Süper Lig´e çeviren Trabzonspor, 13 Şubat Pazar günü Medical Park Stadyumu´nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına ara vermeden hazırlanacak. Ziraat Türkiye Kupası yolunda bir engeli daha aşan ve kente moralli dönen bordo mavili takım bugün saat 16.00´da ligin 25´inci haftasında oynayacağı karşılaşma için çalışmalarına başlayacak.
HAMSİK BUGÜN BELLİ OLACAK
Sakatlığı nedeniyle dinlendirilen ve ligde 3 maç kaçıran Marek Hamsik´in takımla idmana çıkıp çıkmayacağı ise bilinmezliğini koruyor. Şampiyonluk yolunda önemli handikaplardan birisi olan İttifak Holding Konyaspor maçı için Marek Hamsik'in son durumu, teknik direktör Abdullah Avcı Denizlispor karşılaşması sonrasında `Hamsik için yarından itibaren cevap verebiliriz" sözleriyle belirginlik kazandı. Arka adalesindeki kas ağrısı sürdüğü için Galatasaray ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Slovak yıldızın, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır hale gelebilmesi için çaba sarf ediliyor. Son karşılaşmalarda oynamadığı için üzgün olan Hamsik´in de Konyaspor maçında sahada olmak istediği belirtiliyor.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-10 11:53:00

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