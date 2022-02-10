Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı

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Karadeniz’in sevilen sanatçısı Sait Uçar (60), tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesine getirilen Uçar sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Önceki gün hayatını kaybeden sanatçı Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesine getirildi. Hamsiköy Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede Uçar'ın eşi Fatma, çocukları Mesut ve Ömer Uçar taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Sait Uçar, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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