Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç’in vizyon projesi Akvaryum Ortahisar’da sona gelindi. Başkan Ahmet Metin Genç, projenin son etabını içeren akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Beder ve Ortahisar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı ile Akvaryum Ortahisar’ın bölümlerini gezen Başkan Genç, “Tünel Akvaryum’un içi şekillendi. Akvaryum kısmının inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. Yine, Akvaryum’un mekanik sistemiyle, tesisat montajı büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah, en kısa zamanda projemizi bitirip, halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz.” dedi.

Projenin geldiği son aşamayla ilgili Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i bilgilendiren Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı, proje içinde bir akvaryumda bulunması gereken bütün bölümlerin yer aldığını dile getirdi.

Projeyi etap etap anlatan Karslı, şunları aktardı, “Bilet gişesinin hemen yanında idari ofisler, muhasebe, reklam ve pazarlama birimi. Buranın bitişiğinde yeşil ekranın önünde hatıra fotoğrafı çekme fonu var. Her akvaryumda bulunması gereken dünya tatlı su bölümü var. Buradan sonra sürüngen, semender ve kurbağa gibi diğer amfibi canlıların yer alacağı bölüm geliyor. Sadece burada akvaryum yok. Burası üç etaplı olacak. Orta bölümde yılan, kertenkele gibi hayvanların yumurtaları, kabukları vb. şeyleri sunacağız.”

“Timsah havuzu yer alacak"

Akvaryumun bütün bölümlerde eğitici filmlerin ve maket modellerin olacağını belirten Karslı, sözlerini şöyle sürdürdü “Teraryum bölümünde en büyük canlımız timsah. Büyük bir timsahımız ve timsah havuzumuz olacak. Yarasalar, bataklıkta yaşayan canlılar, sudan karaya geçiş canlıları amfibiler burada olacak. Bütün bölümlerimizde duvarlarda eğitici filmler, modeller olacak. Akvaryumda görevli personel, gelen ziyaretçilere ve okul gruplarına eğitimler de verecek. Ortamda basit ve sade bir müzik olacak. Üçüncü bölümde ise filtrasyonun nasıl yapıldığı görülecek. Burada balıkların ve diğer canlıların tedavilerinin yapıldığı bölüm olacak. Muayene odasında ziyaretçiler hayvanların nasıl tedavi edildiğini camın arkasından görebilecek. Yani mutfağımızı ziyaretçilerimize açıyoruz. Gizli, saklı hiçbir şeyimiz yok.”

“Köpek balığı bölümü"

Havuzun en çok ilgi çekecek kısmının köpek balığı odası olacağını dile getiren Karslı, şu ifadelere kullandı “Kabuk müzesinden sonra belki de dünyada en çok merak edilen canlılardan olan köpekbalığı bölümümüz var. Köpek balığına tek bir oda ayırdık. Bu oda tamamen köpek balığı odası olacak. Burada üç tane küçük akvaryumumuz var. Köpek balığı aslında yumurtluyor. Burada köpek balığının yumurtadan çıkışını canlı olarak göstereceğiz. Duvarda ise bir köpek balığı maketi olacak.”

“Ziyaretçiler balıkları besleyebilecek"

Ziyaretçilerin akvaryumda balıkları kendi elleriyle besleyebilecekleri bir bölümün de olacağını ifade eden Karslı, “Köpek balığı bölümünden sonra keşif dünyası bölümümüz geliyor. Deniz anası, ahtapotlar, deniz atı, anemonlar gibi küçük deniz canlıları olacak. Bir de balıklara dokunma ve beslenme odamız var. Burada iki tane ayrı havuzumuz var. Bir tane tatlı su, bir tanesi de vatoz gibi balıkların yer aldığı havuz... Orta bölümde bir görevli ücret karşılığında ziyaretçilere yem satışı yapacak. Bunlar zaten elden yem yemeğe alıştırılmış balıklar. Hem balıkları sevip, hem de yem veriyorsunuz.” dedi.

“Üzerimizden balıklar geçecek"

Karslı, projenin ‘amiral gemisi’ olarak nitelediği tünel içinde yapılacak olan tünel akvaryumla ilgili şu bilgileri verdi, " Bu tesisimizin amiral gemisi tünel akvaryum. Tünel içinde tünel akvaryum yapacağız. Bu dünyada ilk kez Üzerinizden, yanınızdan balıklar geçecek. Buranın dekorunu kale duvarı içinde bir akvaryum şeklinde düzenleyeceğiz. İçinde mercanlar olacak. Bir de burada hazine odası olacak. Burayı görsel olarak hazine kasaları ve batıklarla tasarlayacağız.”

“Projede her şey düşünüldü"

Birçok akvaryum canlısının projede görücüye çıkacağını belirten Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı, “Projemizde sürüngen evinden, timsah odasına kadar her şey var. Birçok akvaryum canlısı burada görücüye çıkacak. Bir akvaryumda olması gereken her şey olacak. Çıkışta ise hatıra eşya reyonu var. Çocuk oyuncakları, çocuk hayvanat bahçesi, minyatür oyuncaklar olacak. Çıkışta da canlı hayvan fotoğraf çekim alanı var. Mesela burada büyük bir yılanla fotoğraf çektirmek mümkün olacak. Tünel Akvaryumun içinde ziyaretçilerin çıkamadığı bir de asma katımız olacak. Burada akvaryumda çalışan yaşam destek ekibinin ve dalgıçların giyinme ve soyunma odaları yer alacak. Ziyaretçiler; akvaryumda dalgıçların bakım, yaşam destek ve besleme çalışmalarını canlı olarak görecek. Bu da bütün akvaryumlarda çok ilgi çeken bir husus” ifadelerine yer verdi.

Karslı, projenin 193 m uzunluğunda, 16 m genişliğinde ve 8,5 m yüksekliğinde olduğunu dile getirdi. Akvaryum Ortahisar’ın Yapİşlet yöntemiyle 22.09.2020 tarihinde 20 yıl süreyle işletilmek üzere ihale edildiğini belirten Karslı, projede Ortahisar Belediyesi iştiraki olan ORBEL’in %75 hisseye, yüklenici firma Okyanus AŞ'nin ise, %25 hisseye sahip olduğunu ifade etti.

