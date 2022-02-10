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Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

DHA

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde 25'inci haftada oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Ağrıları nedeniyle idmanlara katılmayan Marek Hamsik bugün de idmana katılmadı. 
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında zirvenin sahibi Trabzonspor, ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 13 Şubat Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı. 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da antrenman yapan bordo-mavili takım iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, ikinci gruptaki oyuncular da teknik ısınma, koordinasyon, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. 
HAMSIK'İN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Marek Hamsik'in sağlık durumu belirsizliğini koruyor. İttifak Holding Konyaspor maçında sahada olabilmesi için sağlık ekibi tarafından özel çaba harcanan Slovak yıdız, bugün yapılan idmanda takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacakları idmanla sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-02-10 20:42:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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