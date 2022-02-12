Trabzonspor'da hedef şampiyonluk havasına girmek



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Spor Toto Süper Lig´de 57 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 48 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Bordo mavili takım, karşılaşmadan 3 puan alarak şampiyonluk havasına girmeyi hedefliyor.Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nda şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, 25´inci hafta mücadelesinde yarın sahasında ligin güçlü takımlarından İttifak Holding Konyaspor´u konuk edecek. Bordo mavililer, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki 9 olan puan farkını açarak zirveye damgasını vurmak istiyor. Trabzonspor, çıktığı son 7 maçın 6´sını kazanan ve 1 yenilgi alan zorlu rakibi karşısına 40 binden fazla taraftarın moral desteğiyle çıkacak. Biletleri satışa çıktığı gün saatler içerisinde tükenen karşılaşma yarın Medical Park Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.42´NCİ KARŞILAŞMALigin 6´ncı haftasında Konya´da oynanan maçta karşılaşan rakipler yarın 42´nci müsabakayı Trabzon´da oynayacak. 22 Eylül 2021 tarihinde oynanan son karşılaşma 2-2´lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Bordo mavililerin tek golünü takımın en skorer oyuncularından Andreas Cornelius kaydetmişti. Yeşil beyazlı ekibin 2 golünü Endri Cekici atarken, Amir Hadziahmetovic de kendi kalesine attığı golle bordo mavililerin hanesine 1 puan yazdırmıştı. Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında geride kalan 41 lig maçında, bordo mavililer 20 kez, Konyaspor ise 10 kez galip geldi. Her iki takım 11 karşılaşmadan ise sahadan beraberlikle ayrıldı.AVCI´NIN KONYASPOR VE PALUT KARNESİTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca Konyaspor´a karşı son mağlubiyetini 2007 yılında almıştı. Avcı, devam eden süreçte Konyaspor karşısına çıktığı 19 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile kariyeri boyunca 5 kez karşılaşan Avcı, Palut´un öğrencileri karşısında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Palut´a karşı tek mağlubiyeti 2019 yılında hocalık yaptığı Başakşehir döneminde yaşayan Avcı, Palut´lu Konyaspor karşısına çıktığı 2 maçta da berabere kaldı. HAMSİK BELİRSİZLİĞİTrabzonspor´da kart cezalısı bulunan Bruno Peres forma giyemezken, sakatlığı devam eden ve bugünkü idmanda son kez kontrolden geçecek olan Marek Hamsik´in durumu belirsizliğini sürdürüyor. Taraftarların sahada görmeyi özlediği Slovak yıldızla ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı maç saatinde belirleyecek. Hamsik´in ağrılarının azalması durumunda 21 kişilik kadroda yer alması ve yedek güç olarak kulübede olması bekleniyor.ASLAR SAHADA OLACAKZiraat Türkiye Kupası son 16 turunda Altaş Denizlispor karşısında az süre forma giyen ve takıma yeni katılan oyunculara şans veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, yarın Konyaspor karşısına as oyuncularını sahaya sürecek.KADRODA DEĞİŞİKLİKTeknik Direktör Abdullah Avcı´nın Konyaspor karşısında kart cezalısı olan Bruno Peres´in yerine sağ bekte Dorukhan Toköz, orta sahada ise Hamsik´i yedek kulübesinde bekleterek yerine Siopis´e forma vermesi bekleniyor. MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin İttifak Holding Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:"Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Denswil, Tymoteusz Puchacz, Anastasios Bakasetas, Siopis, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Nwakaeme, Andreas Cornelius"SAKAT: Marek Hamsik*CEZALI: Bruno Peres DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-02-12 10:44:45



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