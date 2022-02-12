Trabzonspor ile Konyaspor 42. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ile Konyaspor, yarınki müsabakayla birbirlerine 42. kez rakip olacak.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Medical Park Stadyumunda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bir maç eksiği bulunan Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, bordomavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor.
İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20'ye 10 üstünlüğü bulunuyor. 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.
Trabzon'daki maçlar
Trabzon'da oynanan 20 karşılaşmanın 13'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 1 mücadele de berabere bitti. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma 22 sonuçlanmıştı.
Trabzonspor, evinde 18 maçtır yenilmiyor
Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 31'lik skorla alan bordomavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.
Peres cezalı
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Peres yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bordomavili ekipte zorlu mücadele öncesinde Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.