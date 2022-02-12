Çatı katında çıkan yangın söndürüldü

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere mahallesindeki 6 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Akçaabat ve Ortahisar Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. 7 araç ve 15 personel ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.